Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 25 березня 2021 року

Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу АВДІЇВКИ – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту ШУМИ окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту БОГДАНІВКА, окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках. Традиційно, провокації супроводжувались інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію Збройних Сил України.

24 березня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій наших захисників.

Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму припинення вогню, використовуючи координаційний механізм.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Від початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту СВІТОЛОДАРСЬК, де збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation