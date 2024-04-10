Мобілізація: Пенсійний фонд ділитиметься інформацією про військовозобов’язаних

В Міноборони оголосили про плани інтегрувати ПФ у систему “Оберіг”.

Незабаром до реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” приєднають Пенсійний фонд. Нововведення запровадять для розуміння навичок та досвіду роботи потенційного кандидата на службу у війську.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в інтерв’ю “Мілітарному“.

“Зараз на черзі Пенсійний фонд. Це теж дуже важливо, тому що ми бачитимемо трудовий шлях або професійний шлях військовозобов’язаного, зможемо робити мобілізацію більш “смарт”, зможемо робити рекрутинг тощо”, – зазначила Чорногоренко.

За її словами, система запрацювала у Міністерстві оборони кілька років до широкомасштабного вторгнення. Нею користувалися ТЦК та ДПСУ. Система система включає низку державних реєстрів, які спрощують роботу з обліку військовозобов’язаних громадян України та допоможуть зробити запит та мобілізацію більш ефективними.

“Як це буде виглядати? По суті, це дуже схоже буде на єдиний державний портал електронних послуг “Дія”, людина може уточнити по собі інформацію, актуалізувати інформацію і зрозуміти, які ж дані знаходяться по ньому або по ній в реєстрі “Оберіг”, – розповіла Чорногоренко.

Всього зроблено вже шість важливих інтеграцій в “Оберіг”. Зокрема, відомство зробило обмін інформацією з Державною міграційною службою, де можна перевірити прізвище, ім’я та по батькові людини. Це один із базових державних реєстрів місця проживання громадян.

Наступний у списку Пенсійний фонд, інформація з якого дозволить бачити, де людина працювала, та яку має професію та досвід. Відповідно до цього у перспективі військовозобов’язаного можна буде ефективніше залучити до армії. // УНІАН