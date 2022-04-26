На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці продовжують завдавати втрат ворогу
Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet