На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено п’ять цивільних та шість поліцейських (фото)

Під нищівними ударами російських військ опинилися громади Бериславського та Херсонського районів, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури. Мирні населені пункти ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.

Окупаційні війська завдали 4 авіаудари по місту Берислав, с.Одрадокам’янка та смт Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено цехи на території хлібозаводу, школу, понівечені квартири у 2 багатоповерхівках, пошкоджено щонайменше 28 приватних будинків, 2 магазини, гаражі, автомобілі, поранено трьох місцевих жителів та шістьох працівників поліції.

Житлові квартали Херсона ворожа армія накривала вогнем цілодобово, центр міста, мікрорайони Корабел, ХБК та прибережна зона опинилися під артобстрілом з лівого берега Дніпра. Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, ворожі снаряди спричиняли пожежі.

Внаслідок артилерійських обстрілів смт Антонівка та с.Садове поранено двох чоловіків, у них мінно-вибухові травми та множинні осколкові поранення. На місцях подій працювали поліція, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, фіксували наслідки атак.

За минулу добу поліція відкрила 31 кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області