Наслідки бомбардування росіянами Сум: стало відомо вже про 18 загиблих

У ДСНС нагадують, що 7 березня в Сумах ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака.

Вже встановлено факт загибелі у Сумах 18 мирних жителів, тому числі двох дітей від бомб, скинутих вчора на житлові будинки, уточнив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Розбір завалів ще триває, але «вже на зараз встановлено факт загибелі 18 мирних жителів, тому числі двох дітей».

Геращенко зазначив, що загибель мирних сумчан не тільки на совісті росіян, а й тих європейських політиків і «горе-стратегів, які досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети або закрити небо». // УНІАН