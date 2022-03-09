Обстріл окупантами укриття мирних мешканців та митних складів у Броварському районі – розпочато розслідування

Броварською окружною прокуратурою за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями РФ розпочато кримінальні провадження (ст. 438 КК України).

8 березня 2022 року окупаційні війська Російської Федерації продовжують здійснювати масовані обстріли території Київської області.

Крім того, військовослужбовці РФ відкрили вогонь по житлових будинках у селі Мокрець Броварьского району. Снаряд влучив у погреб, в якому знаходився 63-річний місцевий мешканець. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці обстрілу.

У Богданівці окупанти відкрили вогонь по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинув мирний мешканець.

Також уламки ракети влучили на територію митних складів у селі Калинівка Броварського району, внаслідок чого вони згоріли.

Прокурори Київщини продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

Офіс Генпрокурора