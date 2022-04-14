Окупанти продовжують зі своєї території обстрілювати Сумщину — розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ворожі війська РФ продовжують обстрілювати українські населені пункти з території РФ. 14 квітня 2022 року збройні сили країни-агресора з важкої артилерії обстріляли житлові будинки населених пунктів Велика Писарівка та Попівка Охтирського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки мирних жителів, загиблих та поранених немає.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Офіс Генпрокурора