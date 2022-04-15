Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Київщині, можливі повторні атаки – ОВА

Повернення в область варто «залишити на спокійніші часи».

Російські окупанти протягом 15 квітня завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області,

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими», – наголосив він та зауважив, що повернення в область варто «залишити на спокійніші часи».

Павлюк також підкреслив, що зберігається «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні». // УНІАН