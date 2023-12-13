Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 13 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот п’ятдесят восьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом російські окупанти завдали 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА.

Цієї ночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 зенітно керованих ракети С-400 та крилатих ракет «Іскандер». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південіше Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 850 окупантів, 18 танків, 15 бойових броньованих машин, 3 артилерійських систем, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки

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Генеральний штаб ЗСУ