«Подписаны под дулом»: секретарь СНБО заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

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Секретарь СНБО считает, что попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, так как попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Данилов также предостерег Запад от оказания давления на Украину / фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

Секретарь СНБО утверждает, что Украине следует пересмотреть соглашения 2015 года, подписанные в Минске.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны», — сказал Данилов. «Когда они были подписаны под дулом российских пушек — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил секретарь СНБО.

Данилов также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны», — сказал он. «Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что если Украина выполнит условия сделки, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависели от прогресса в выполнении Минских соглашений.

Данилов призвал к переговорам о новом документе, который можно было бы реально реализовать, добавив, что он должен заставить «Путина просто отвести свои войска и танки» от украинской границы. // УНИАН

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