Секретарь СНБО считает, что попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, так как попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

Секретарь СНБО утверждает, что Украине следует пересмотреть соглашения 2015 года, подписанные в Минске.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны», — сказал Данилов. «Когда они были подписаны под дулом российских пушек — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил секретарь СНБО.

Данилов также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны», — сказал он. «Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что если Украина выполнит условия сделки, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависели от прогресса в выполнении Минских соглашений.

Данилов призвал к переговорам о новом документе, который можно было бы реально реализовать, добавив, что он должен заставить «Путина просто отвести свои войска и танки» от украинской границы. // УНИАН