Ракетний удар по Одесі: у ЗСУ заявили про загрозу через масштабну пожежу (фото)

Опубликовано

Вранці у суботу, 16 липня, в Одесі через пожежу, що спалахнула від ворожого ракетного удару, виникла загроза займання небезпечних речовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє оперативне командування «Південь».

В Одесі спалахнула сильна пожежа після ракетного удару / фото t.me/suspilneodesa

В Одесі спалахнула сильна пожежа після ракетного удару / фото t.me/suspilneodesa

«У цей час виникла загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин. Триває гасіння пожежі», — повідомили у командуванні.

На місці працюють рятувальники.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні акцентував увагу на тому, що внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав: охоронці складу, в який влучила ворожа ракета, дотримувалися правил безпеки під час повітряної тривоги, вони спустилися в укриття, і «це зберегло їм життя».

Like

Метки:

Читайте также: