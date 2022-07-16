Ракетний удар по Одесі: у ЗСУ заявили про загрозу через масштабну пожежу (фото)

Вранці у суботу, 16 липня, в Одесі через пожежу, що спалахнула від ворожого ракетного удару, виникла загроза займання небезпечних речовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«У цей час виникла загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин. Триває гасіння пожежі», — повідомили у командуванні.

На місці працюють рятувальники.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні акцентував увагу на тому, що внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав: охоронці складу, в який влучила ворожа ракета, дотримувалися правил безпеки під час повітряної тривоги, вони спустилися в укриття, і «це зберегло їм життя».