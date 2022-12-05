Ракетний удар окупантів по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє – поранені

Ворог поцілив у промислове підприємство міста.

Вночі окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу, одна людина загинула та троє отримали поранення.

“Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості”, – повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він також розповів, що Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обійшлося без постраждалих. В інших районах області, за його словами, наразі спокійно. // УНІАН