Ракетний удар окупантів по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє – поранені

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Ворог поцілив у промислове підприємство міста.

Вночі окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу, одна людина загинула та троє отримали поранення.

Відомі наслідки ракетних ударів по Кривому Розі / facebook.com/Командування Повітряних Сил ЗСУ

facebook.com/Командування Повітряних Сил ЗСУ

“Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості”, – повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він також розповів, що Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обійшлося без постраждалих. В інших районах області, за його словами, наразі спокійно. // УНІАН

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