“Репортери без кордонів” подадуть позов через обстріл журналістів у Краматорську

Міжнародна організація “Репортери без кордонів” (RSF) оголосила про намір включити ракетний удар по готелю в Краматорську, де перебували журналісти, у свій наступний судовий позов.

Про це повідомили на сайті RSF, зазначає СУСПІЛЬНЕ.

Під час цього обстрілу загинув консультант з безпеки агентства Reuters Райан Еванс, двоє журналістів отримали поранення. Один із них досі перебуває у важкому стані в лікарні.

Керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії RSF Жанна Кавельє зазначила, що наразі невідомо, чи був готель обстріляний саме через присутність там журналістів. Проте вона наголосила, що від початку війни російські військові неодноразово обстрілювали журналістів, намагаючись перешкодити їхній роботі.

Жанна Кавельє наголосила, що від початку війни російські військові регулярно намагаються знищити журналістів, щоб перешкодити висвітленню подій, що є грубим порушенням міжнародного права.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 12-та смерть співробітника медіа під час виконання службових обов’язків. RSF вже подала вісім скарг на військові злочини до Генеральної прокуратури України та Міжнародного кримінального суду, а також дві скарги до французького правосуддя. Організація обіцяє включити інцидент у Краматорську до чергового позову.

Російські війська завдали ракетного удару по готелю у Краматорську в ніч з 24 на 25 серпня.

Армія РФ, за попередніми висновками експертів, повідомили у поліції та прокуратурі, застосувала ракету “Іскандер”. Удар зруйнував двоповерхову будівлю готелю, в якому жила і група Reuters. Один з членів команди вважався зниклим безвісти, повідомляло агентство, двоє — госпіталізовані.

З-під завалів зруйнованої у Краматорську будівлі готелю деблокували загиблого громадянина Великої Британії. Згодом ДСНС Донеччини повідомило про завершення пошуково-рятувальних робіт. У поліції додали, що операція тривала 19 годин.

Агентство Reuters підтвердило, що загинув 38-річний британець Раян Еванс — радник з питань безпеки агентства.

Оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей — важкопоранений журналіст, який перебуває у лікарні Дніпра, повідомила його дружина Марія Семенченко.

Чоловіка доставили у вкрай важкому стані із тяжким черепно-мозковим пораненням та іншими травмами, наразі він на штучній вентиляції легень, йому перелили понад три літри крові, повідомив на брифінгу в Дніпрі повідомив керівник медзакладу Сергій.