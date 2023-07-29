Російська пропаганда поширює фейки про «повну мобілізацію» в Україні, щоб посіяти паніку серед населення
Деякі телеграм-канали поширюють дезінформацію, використовуючи брендування ТСН.
Ворог проводить нову інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізаційних заходів в Україні.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Пропагандисти розповсюджують усіма можливими каналами фейк про “повну мобілізацію”, під час якої нібито планується мобілізувати 80% чоловіків. Деякі телеграм-канали використовують для розповсюдження цього фейку брендування ТСН – програми новин каналу “1+1”.
“Разом із цим, в будинкових групах та чатах в месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp розповсюджуються повідомлення типу “Доброго дня! Завтра зранку і до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція і військові, всім чоловікам призивного віку будуть вручатися повістки”. Такі публікації та повідомлення – дезінформація. Її мета – дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед українців”, – розповіли у Страткомі.
У ЗСУ закликали всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що все це дезінформація.
Стратком наголосив, що відповідно до рішення Верховної Ради України, воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть ще 90 днів, починаючи з 18 серпня. При цьому жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не розглядали і не ухвалювали.
Раніше в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації спростували інформацію про заборону планової госпіталізації військовозобов’язаних без дозволу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). // LB.ua