Російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців (аудіо)

На нашій землі вони втілюють свої хворі фантазії, а війну в Україні називають «вечериночкой».

Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ.

«Ну это, я такой думаю, бл*ть — попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» — розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях.

І ці факти — яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства!

Служба безпеки України