Російські окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки

Найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.

Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.

Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

__

Russians are preparing massive provocation and imitation of the accident at the Zaporizhzhia nuclear plant in the nearest hours.

They are planning to attack the territory of the ZNPP. After that, they will announce the leakage of the radioactive substances. They obviously will blame Ukraine.

Russians sabotaged today’s planned rotation of the staff of the IAEA monitoring mission. They aim to provoke the international community and conduct a detailed investigation requiring a ceasefire. Russians are going to use this so desirable pause for the regrouping of the occupational personnel and to stop the Ukrainian counteroffensive.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України