Стало известно, кого взорвали во внедорожнике на Львовщине (фото)

Автомобиль Mitsubishi Pajero взорвался рано утром во вторник, 28 июля, в селе Княжий Мост Мостисского района на Львовщине. Погиб 41-летний житель Львова.

По информации львовского издания ZAXID.NET, это Тарас Иваничко — владелец нескольких фирм, которые занимались ремонтом автомобилей, добычей песка и гравия, строительством, а также ночными клубами.

По предположению издания, он также был связан с игорным бизнесом и одним из местных криминальных авторитетов.

Взрыв произошел, когда бизнесмен садился в машину.

На месте покушения работают следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Ведется следствие, которое не исключает, что это начало передела сфер влияния в криминальном мире. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)