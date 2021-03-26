Росія перекидає на окуповану частину Донбасу кадрових військових – розвідка

Під прикриттям заходів бойової підготовки окупаційних військ командування ЗС РФ забезпечує приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військових.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема, поблизу кордонів із Україною. Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів», — повідомила речниця.

За словами Сальнікової, контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з’єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія ЗС РФ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.