Росія перекидає на окуповану частину Донбасу кадрових військових – розвідка

Під прикриттям заходів бойової підготовки окупаційних військ командування ЗС РФ забезпечує приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військових.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

Росія перекидає в ОРДЛО кадрових військових – розвідка

«Командування ЗС РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема, поблизу кордонів із Україною. Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів», — повідомила речниця.

За словами Сальнікової, контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з’єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія ЗС РФ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації.

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