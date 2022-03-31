СБУ викрила у Харкові ворожу ботоферму, через яку військових закликали здатися (відео)

Вона працювала виключно по нашим військовим і співробітникам правоохоронних відомств. А саме – через розсилку СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Таким чином спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.

«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!» – говорилося в брехливих СМС.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.

Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.

Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у «спецоперації» ворога.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

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СБУ