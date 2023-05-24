Секретар СНБО відреагував на фейк пропагандистів РФ про “поранення” Залужного

Секретар СНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про “поранення” головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

“Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки”.

Секретар СНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.

Що було раніше:

Перед цим російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача. 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

УП