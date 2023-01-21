У ЗСУ попередили, що Росія готується до нових ракетних ударів по Україні
Росія готується до нових ракетних ударів по території України, активізувавши використання розвідувальних дронів.
Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
“Взагалі (російська сторона – УНІАН) проводить розвідку досить системно, ми фіксуємо і “заземляємо” всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити”, – сказала Гуменюк.
Вона додала, що російські загарбники намагаються вишукувати об’єкти критичної інфраструктури.
“Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж таки на військових об’єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак “заглушити” аби досягнути “результатів”, – зазначила Гуменюк.
Як повідомлялося, 16 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готуватиме нові ракетні удари, тож Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії.
Водночас в РНБО наголосили, що для України наразі єдиним варіантом захисту від російських ракет С-300 і С-400 залишається знищення самих пускових установок безпосередньо на позиціях. // УНІАНTweet