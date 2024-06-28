Завдяки гарантіям безпеки Україна щороку отримуватиме військову підтримку на $60 млрд.

Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

“Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США”, – зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що укладання безпекових угод – це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час. “Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно”, – сказав прем’єр-міністр. Гарантії безпеки для України