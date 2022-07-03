ЗМІ описали ситуацію в Мелітополі після успішного удару ЗСУ по військовій базі окупантів

Раніше стало відомо, що по захопленому росіянами аеродрому вдарили більше 30 разів.

В окупованому Мелітополі росіяни оточили будівлю місцевого госпіталю, куди звозять поранених в результаті ранкового удару ЗСУ по ворожій військовій базі на аеродромі міста.

Про це пише «РИА-Мелітополь«.

Окупанти перекрили рух транспорту в районі медмістечка легкою броньованою технікою. За інформацією джерел видання, в міських лікарнях не вистачає донорської крові для цивільних, тому що весь резерв за наказом росіян був направлений в госпіталь.

На самому аеродромі досі спостерігається пожежа, імовірно — горить літак. У самому місті розставлені пости, проводяться посилені перевірки цивільних автомобілів.

«Жителям Мелітополя сьогодні краще залишатися вдома», — пише видання.

За даними ЗМІ, поранених серед мирних жителів в результаті успішної атаки ЗСУ на аеродром немає.

Раніше ЗМІ писали, що в окупованому Мелітополі минулої ночі було завдано потужного удару по території місцевого аеродрому, де базуються ворожі війська.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські військові вночі понад 30 разів вдарили по російській військовій базі. «Сьогодні вночі Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів. Завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі», — зазначив він. // УНІАН