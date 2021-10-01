Назначенец Зеленского Михаил Саакашвили задержан в Грузии – премьер-министр страны

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава Кабмина на специальном брифинге, передает кавказская служба Радио Свобода.

«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем», – сказал премьер.

Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.

Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.