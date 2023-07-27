NBC: Трампу оголосять третє кримінальне звинувачення – у справі про штурм Капітолія

Прокурори Міністерства юстиції США в четвер попередили адвокатів експрезидента Дональда Трампа про підготовку проти нього кримінального обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це стало відомо телеканалу NBC News від двох джерел, пише “Європейська правда”.

Раніше в четвер низка американських ЗМІ повідомила, що адвокати Трампа Тодд Бланш і Джон Лауро зустрічалися з прокурорами у справі про штурм Капітолія в офісі спецпрокурора Мін’юсту США Джека Сміта, який курує справи щодо експрезидента.

За даними NBC News, адвокатам Трампа сказали “чекати на обвинувальний акт”. Коли саме його може бути оголошено і за якими саме пунктами звинувачення, не уточнюється.

Раніше повідомлялось, що обвинувачення зосередилось на статтях про “позбавлення прав”, змову з метою введення в оману США та вплив на свідків. За кожною з них передбачене покарання до десяти, п’яти й трьох років позбавлення волі відповідно.

Це буде друга справа, в якій Трампу оголосили федеральні кримінальні звинувачення, чого ніколи не було в історії США стосовно експрезидентів. Попереднє звинувачення стосувалось неналежного поводження із секретними документами, де американський експрезидент не визнав провину за жодним із 37 пунктів. Крім того, раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Своє розслідування подій 6 січня, як відомо, вів нині розпущений спецкомітет Палати представників США, який рекомендував притягти Трампа до кримінальної відповідальності за “підбурювання до повстання”. Це одна з найтяжчих статей, яка потенційно може заборонити йому обиратись на державні посади – аж до президента США.

Також нагадаємо, що у штаті Джорджія триває інше розслідування про ймовірну спробу неправомірного впливу Трампа на вибори 2020 року через тиск на місцевих посадовців.

Трамп, який нині є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію серед Республіканської партії, став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі.