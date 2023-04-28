Росія заборонила в’їзд вантажівок з Вірменії: чим Пашинян розлютив Путіна

На кордоні вже утворилися черги з фур.

Російська Федерація продовжує тиснути на Вірменію. Цього разу Москва заборонила в’їзд вантажівок з цієї країни після заяв про можливий арешт президента Володимира Путіна та рішення Миколи Пашиняна взяти участь у навчаннях з Північноатлантичним альянсом.

Депутат парламентської фракції “Вірменія” Гарнік Данієлян у Facebook повідомив, що інформацію про нову заборону повідомили водії та фермери, які вже кілька днів не можуть з сільгосппродукцією в’їхати до Росії через Грузію.

“У Грузії повідомляють, що російська сторона прийняла рішення про заборону на в’їзд Вірменських вантажівок”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим на кордоні збираються черги, а Москва навіть не надала ніяких роз’яснень.

“Тепличні господарства можуть зазнати великої шкоди. А в майбутні місяці, коли почнеться сезон абрикосів та інших фруктів, ця галузь сільського господарства може повністю опинитися під загрозою”, – зазначив політик.

Погіршення відносин між Росії та Вірменією

У листопаді 2022 року на саміті ОДКБ прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію.

У січні 2023 року і зовсім відмовився проводити навчання ОДКБ на своїй території, а через два місяці відмовилася і від квоти на пост заступника генсека ОДКБ. 31 березня в Росії заявили, що розглядають питання про обмеження на імпорт молочної продукції з Вірменії.

22 квітня стартували навчання НАТО Defender-23, в яких беруть участь вірменські військові, що погіршило відносини між Москвою і Єревана. // УНІАН