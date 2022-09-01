Старий недофюрер путін назвав Україну «антиросійським анклавом, який слід ліквідувати»

Україна є “антиросійським анклавом”, ліквідація якого є однією з цілей війни, розв’язаної росією понад півроку тому, за словами путіна.

Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Під час відкритого уроку “Розмова про важливе” у четвер у Калінінграді путін зазначив, що “місія росії – припинити війну, яку Київ вів проти Донбасу, та захистити саму рф”.

путін зазначив, що важливою є ліквідація “антиросійського анклаву”, який “створюється” на території України.

“Після державного перевороту у 2014 році жителі Донецька, Луганська у значній своїй частині Криму не захотіли визнати перевороту. Проти них почали фактично війну та вісім років її вели. Наше завдання, місія наших солдатів, ополченців Донбасу – цю війну припинити, захистити людей. Звичайно, захистити саму росію, тому що на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні, тому наші хлопці, які воюють, захищають мешканців Донбасу та саму росію”, – сказав путін.