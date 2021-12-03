Харьков – город смертельно опасный для пешеходов

Лидер по количеству резонансных дорожных происшествий — Харьков — чаще других регионов попадает в новостные ленты с сообщениями об очередной головокружительной аварии. Соцсети изобилуют фото и видео ДТП, которые выделяются на фоне «среднестатистических» столкновений, и на них живо реагируют люди.

Статистически число дорожных происшествий в Харькове — не самое большое по Украине. При этом много так называемых резонансных аварий: дорожных происшествий, которые попадают в новостные ленты, потому что редакторы отбирают их из десятков других, отмечает Би-Би-Си.

Происшествий, которые произошли при исключительных, даже уникальных обстоятельствах. Происшествий, которые привлекают внимание и вызывают эмоции. За которыми следят медиа и их аудитория — вплоть до обвинительного приговора в суде.

Эту цепную реакцию в 2017 году запустила авария с участием Елены Зайцевой за рулем Lexus и Геннадия Дронова на Volkswagen. В результате столкновения двух авто Lexus отбросило на обочину, где зеленого сигнала светофора ждали пешеходы. Тогда погибли шесть человек, еще пять получили травмы. Оба водителя были признаны виновными и приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. 10 лет за смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд оставил приговор Дронову и Зайцевой без изменений Именно на этом перекрестке 21 ноября 2021 года поймали на нарушении правил дорожного движения депутата ВР Александра Куницкого. Харьковский мажоритарщик приехал в родной город на выездное заседание комитета парламента, посвященное кризису на дорогах в Харькове.

Так чем так уникален этот город? И уникален ли?

История болезни

ФОТО,НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ. 16-летний водитель Infiniti врезался в Chevrolet

Только за последний месяц в Харькове произошло три резонансных аварии. 26 октября автомобиль Infiniti на скорости свыше 100 км/час выехал на перекресток на красный и врезался в Chevrolet. Скончался один человек, травмированы трое. «Меня отмажут, и я буду жить за границей»: сестра пострадавшего в ДТП рассказала о мажоре за рулем

За рулем Infiniti находился 16-летний юноша, который уже имел штрафы за превышение скорости и вождение без водительского удостоверения, а также условный срок за стрельбу из травматического оружия во время конфликта в публичном месте.

11 ноября на одном из центральных проспектов города автомобиль Toyota Land Cruiser сбил двух подростков, переходивших дорогу по зебре на зеленый для пешеходов свет.

Водитель Toyota, как показала экспертиза, был под действием метадона. У него есть условный срок за кражу, админпротокол за ДТП, фигурировал по делу о наркотиках.

ФОТО,ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ. Toyota Land Cruiser спустя секунду после наезда на детей

25 ноября на кольцевой дороге грузовик MAN не остановился на светофоре: в результате сложной траектории движения транспорт занесло и опрокинуло. MAN раздавил машину такси, повредил еще две легковушки и один грузовик.

В такси погибли водитель и пассажирка с 3-летним ребёнком. Травмы получили четыре человека, в том числе сам водитель MAN. В его крови экспертиза обнаружила каннабиноиды и опиаты. Почему украинцы не верят в справедливое наказание виновников смертельных ДТП

Диагноз

ФОТО,UNIAN. Все новостные ленты и соцсети чуть ли не каждый день гудят об авариях в Харькове

«Хочу отметить, что именно в 2021 году у нас самая большая тенденция спада количества ДТП с пострадавшими и погибшими», — сказала в комментарии для BBC News Украина глава патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак.

«Общее снижение — 17,2%. Каждый, кто оценивает уровень аварийности в Харьковской области, должен не судить по одному ДТП, а посмотреть на всю страну и убедиться, что такие аварии происходят не только в Харьковской области», — настаивает она.

Приведенные Стрижак цифры подтверждают и данные офиса генпрокурора. Во время недавнего выездного заседания комитета парламента, посвященного безопасности дорожного движения в Харькове, генпрокурор Ирина Венедиктова анализировала количество «смертельных» аварий в разных регионах Украины в 2021 году. Как покупают права в Харькове: «Подъехать к МРЭО, спросить Рыжего»

«С летальным исходом — 1844. Это — за 10 месяцев. Кто у нас «чемпионы» по стране? На первом месте остается Днепропетровская область и по ДТП с погибшими, и по ДТП с погибшими пешеходами. На втором месте — Львовская область, на третьем — Харьковская, на четвертом — Киевская», — сказала Венедиктова.

И Стрижак, и Венедиктова оперируют данными по всему региону, не выделяя Харьков. Полицейские фиксируют цифры — количество совершенных аварий и их последствия: травмированных и погибших людей, материальные потери.

Статистическая картина — объективная, но неполная, она не учитывает обстоятельства — грубость и «дерзость» нарушений: значительное превышение скорости, пьяное вождение, пренебрежение светофорами и дорожными знаками.

ФОТО,PAVLO PAKHOMENKO. Резонансное ДТП с участием Зайцевой

«Именно дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в Харькове, имели мощный общественный резонанс. Потому что, возможно, условия, при которых совершили эти преступления или аварии, были специфическими. Такой системности в других регионах нет», — сказал в эфире телеканала «Суспильный» депутат Рады Александр Бакумов, инициатор выездного заседания комитета парламента в Харькове. Пьяные украинские судьи за рулем. Пять скандальных дел

«Харьков — город неусвоенных уроков. Это трудно признать, но, похоже, Харьков действительно антилидер. Не со статистической, а с реальной точки зрения», — сказал в комментарии для BBC News Украина Игорь Черняк, локальный политик, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра.

Как юрист Черняк представляет интересы двух семей, пострадавших в резонансных происшествиях. Одна из них — авария с несовершеннолетним водителем Infiniti, в которой погиб 58-летний водитель Chevrolet.

Он говорит, что у этой проблемы в Харькове есть четыре составляющих. Первая — законодательство.

Вторая — практика правоприменения, или проще говоря, коррупция и «решалово» с полицией.

Третья — инфраструктура: безопасность движения, развязки, освещение и переходы.

Четвертая — толерантность общества: полная терпимость к мелким и средним нарушениям ПДД.

«Каждая из этих составляющих играет свою роль, иногда это причинно-следственная связь. Плохие законы — соответствующая практика применения. Нарушители избегают ответственности — общество это терпит», — говорит Черняк.

Суд над виновниками ДТП в Харькове

Но, по его словам, инфраструктура стоит в стороне. Это связано с тем, что нет запроса на безопасные дороги.

«На красивые парки есть, а на дороги — нет», — настаивает он.

А вот новоизбранный мэр Харькова Игорь Терехов считает одной из причин концентрации дорожных аварий в городе слишком хорошие дороги.

Правда, он говорит не об организации движения, а о качестве покрытия.

«Вы спрашиваете «А почему так много ДТП?» Хоть это непопулярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове — хорошие!» — заявил мэр.

По словам Терехова, после капитального ремонта локального участка местные жители часто обращаются в муниципалитет с просьбой установить лежачего полицейского, чтобы заставить водителей снизить скорость. «Кривосудие» выпустило на свободу водителя «Hummer», который в 2018-м в Киеве сбил насмерть девочку

Лечение

16-летний водитель Infinity в зале суда

На выездном заседании комитета Рады по правоохранительной деятельности прозвучало полтора десятка предложений в диапазоне от «воспитания детей» до «увеличения бюджета полиции».

Четыре законопроекта комитет решил подать на рассмотрение парламента.

«Все они касаются усиления ответственности за нарушение ПДД. За ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако я не разделяю полностью позицию, что усиление ответственности решит проблему», — говорит член комитета Бакумов. Стрелял по людям и находится на условном сроке: что известно о водителе Infiniti

Увеличение штрафов и более жесткие наказания за нарушение не дают желаемого эффекта — ощутимого снижения количества ДТП, считает Денис Кобзин, директор Харьковского института социальных исследований.

Сфера его интересов — права человека и правоохранительные органы.

«Из-за того, что некоторые наши ДТП получили такую огласку, и Харьков вышел в топ, его использовали для, чтобы отработать выгодную МВД повестку дня. Дополнительное финансирование, продвижение «нужных» нормативных актов», — сказал Кобзин в комментарии для BBC News Украина.

Он настаивает, что правовых механизмов вполне достаточно. И вопрос в том, как они работают.

«С моей точки зрения — выборочно. Есть проблема с судами, это правда. Но работа самой полиции часто неудовлетворительна, и огромное, огромное количество нарушений «решается на месте». И поэтому нарушители вполне спокойно чувствуют себя», — настаивает Кобзин.

Для лучшего мониторинга движения и фиксации нарушений патрульной полиции города не хватает кадров. По словам главы патрульной службы Харькова Алены Стрижак, причина в низкой зарплате.

«Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет! И хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников, чем за предыдущий год», — сказала Стрижак на заседании комитета Рады.

ФОТО,ВВС. Отец водителя Infinity во время судебного заседания над сыном

Но уже на следующий день в эфире местного телеканала она пояснила, что 50 экипажей — достаточно для Харькова, а общий «некомплект» службы составляет 11%.

«Я вижу динамику. Если она продолжится — будет нехватка кадров», — сказала Стрижак.

Через неделю прессслужба патрульной полиции города сообщила, что с 29 ноября на дороги Харькова и области добавили еще 15 патрулей. По результатам семи «тестовых» дней решат, оставить ли такое количество экипажей.

Летом в Харькове начали устанавливать у пешеходных переходов ростовые фигуры — яркие пластиковые муляжи школьников. Городской совет заказал 80 таких макетов, стоимость каждого — почти 10 тыс грн.

Подход заметила и оценила генпрокурор: «Вернулась только что из Харькова — увидела много фигур, имитирующих пешехода детского возраста небольшого роста. Пожалуй, лучше иметь, чем не иметь такие имитации: они могут привлечь внимание водителя. Но, с другой стороны, нужно помнить, что освещенный переход — это дороже, но превентивный эффект будет в разы больше», — сказала Венедиктова. Чому більшість винуватців смертельних ДТП в Україні не сідають за ґрати

Эффект от пластиковых школьников в Харькове не анализировали, поэтому наверняка утверждать, что они работают на безопасность пешеходов, нельзя.

Прием «нетрадиционный», но допустимый — он заимствован из Европы, — сказал в комментарии BBC News Украина Виктор Козориз, вице-президент организации «Общество участников движения».

Козориз отмечает: ростовые фигуры ни в коем случае не заменят привычных инженерных решений: дорожных знаков, разметки и освещение переходов.

«Как одно из средств — эти фигурки имеют право на жизнь. Но статистика свидетельствует, что общее количество пострадавших и погибших среди пешеходов не уменьшается. На кого рассчитаны эти фигурки? На тех водителей, которые придерживаются правил. А тех, кто летает в пьяном виде и под влиянием веществ, не останавливают даже бордюры, островки безопасности, красный светофор», — сказал Козориз.

Усложнить жизнь нарушителям обещает неформальное общественное объединение, образовавшееся в ноябре в Харькове. В нем сплотились предприниматели, возмущенные «дикостью» и безнаказанностью дорожных нарушений в городе.

Начатая им инициатива обещает, в частности, информационную поддержку и создание социальной рекламы, а самое важное — безвозмездную юридическую помощь семьям пострадавших и погибших в ДТП. У Харкові 16-річний мажор на великій швидкості летів на червоне та протаранив авто вбивши двох людей (фото, відео)

Побочные эффекты

ФОТО,PAVLO PAKHOMENKO. Харьковчане приносят цветы на место аварии

Первая «громкая» авария произошла в Харькове 2 мая 2008 года. Тогда пьяный мужчина за рулем внедорожника выехал на трамвайную остановку.

Погибли шесть человек, среди них двое детей и беременная женщина. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Судья тогда обращался в Верховную Раду с призывом усилить наказание, поскольку считал максимальную санкцию, предусмотренную законом, недостаточной за такое преступление.

Проведя в колонии семь лет, водитель был освобожден условно-досрочно. Через два года патрульная полиция остановила его за рулем: несмотря на то, что судом он был лишен водительских прав на три года.

Экспертиза подтвердила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

23 ноября 2021 года, на следующий день после выездного заседания комитета Верховной Рады, в Харькове был оштрафован за нарушение правил дорожного движения Александр Куницкий, депутата мажоритарщик от харьковского округа. Сумма взыскания — 340 гривен.

Нарушение он совершил накануне заседания, в котором также принимал участие как член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

«Он нарушил правила дорожного движения именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма. Как обычный избиратель я обращаюсь, чтобы рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете. Кажется, человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями», — прокомментировал инцидент начальник Харьковского УСБУ Роман Дудин.

Автор: Анна Силаева, Харьков; BBC News Украина