Как в Украине расследуют преступления против журналистов

В этом году Национальный союз журналистов Украины насчитал 59 нападений на сотрудников СМИ. 2 ноября — в международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов — в Киеве прошли общественные слушания о безопасности медийщиков. Наблюдатели рассказали, почему в стране все так плохо с безопасностью журналистов, а правоохранители отчитались о расследовании преступлений.

Издание «Ґрати» рассказывает о чем спорили медийщики и правозащитники с прокурорами и полицейскими.

Позиция медийщиков

«В Украине каждые 5 дней происходит инцидент с применением силы против журналистов. Это избиения, это сожженные машины, это синяки, это кулаки, это разбитая техника», — заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, открывая общественные слушания.

Организация проводит их уже пятый год подряд. В 2019 году собрание проходило в формате парламентских слушаний в Раде. В этот раз все скромнее — встреча прошла в офисе Союза.

За ситуацией с правами журналистов в Украине следит и ежеквартально публикует отчеты мониторинговая миссия прав человека ООН. Замглавы миссии Бенжамин Моро констатировал: украинские правоохранители недостаточно оперативно реагируют на нападения на журналистов.

Общественные слушания о защите прав журналистов, Киев, 2 ноября 2021 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

В качестве примера он привел нападения на фотокорреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного. В июле и августе его дважды избили праворадикалы, когда он фотографировал их акции в Киеве. Представитель миссии ООН подчеркнул, что во время первого нападения полицейские были на месте, но не предотвратили атаку.

Моро также высказал беспокойство тем, что до сих пор никто не понес наказания за самые громкие убийства журналистов — Олеся Бузины , Павла Шеремета.

и Вадима Комарова из Черкасс. Последний был убит 4 мая 2019 года: неизвестный ударил журналиста несколько раз молотком по голове и сбежал. Следствие до сих пор не установило подозреваемых.

Моро добавил, что при этом в некоторых делах полиция действует профессионально. Например, в случае с недавним нападением менеджеров «Укрэксимбанка» на съемочную группу программы «Схемы». В октябре журналисты записывали интервью с директором банка Евгением Мецгером в его кабинете. Топ-менеджеру не понравились вопросы, и он вместе с двумя помощниками силой забрал технику у телевизионщиков и удалил записи. Поднялся большой скандал, и полиция объявила подозрения в препятствовании журналистской деятельности всем трем сотрудникам банка, причастным к нападению, в том числе и директору.

«Обеспечение ответственности за такие действия важны для гарантирования безопасных условий для журналистов, поскольку это отбивает охоту у нарушителей совершать новые нападения», — сказал Моро.

Ответ полиции

Глава союза журналистов Сергей Томиленко подтвердил, что в расследовании преступлений против журналистов наметился небольшой прогресс. По его словам, все благодаря тому, что после консультаций с медиа-организациями в полиции появилось профильное подразделение, которые отвечает за реакцию на преступления против журналистов.

Этот отдел, который возглавляет Владислав Роик, создан при департаменте защиты интересов общества и государства. По словам Роика, на сайте Нацполиции указан отдельный электронных адрес для заявлений журналистов о случившихся преступлениях. Письма, поступившие на этот адрес, попадают в его подразделение.

«После получения заявлений на этот электронный адрес мы имеем возможность оперативно реагировать на те или иные события, которые произошли. Сразу коммуницируем с заявителем, более четко понимаем, что именно случилось. Вместе с Офисом генпрокурора определяем ответственных лиц на местах и таким образом можем более конкретно сформулировать указания региональным подразделениям», — объяснил он алгоритм действий его ведомства.

За несколько дней до слушаний в Сумах произошло нападение на журналистов телеканала «НАШ». 30 ноября на съемочную группу накинулись участники «Правого сектора», которые обвиняют «НАШ» в пророссийской позиции. Праворадикалы повалили на землю и избили телеоператора, ударили по лицу корреспондента Максима Герасименко и мешали включится в эфир его коллеге Алексею Пальчунову.

Последний присутствовал на слушаниях и высказал недовольство тем, что полиция была на месте, но никого задержала. В ответ замначальника главного следственного управления Сергей Пантелеев пообещал, что его подчиненніе привлекут к ответственности виновных.

«В дальнейшем мы проинформируем общественность по этим вопросам. Есть камеры видеонаблюдения, которые изъяты по месту происшествия. Уже установлены лица, которые совершили эти правонарушения. Я считаю, что в ближайшее время будет принято процессуальное решение, согласованное с процессуальными руководителями», — сказал он.

Пантелеев также ответил на вопрос о результатах расследования убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

«Во время досудебного расследования допрошено 1693 свидетеля. Проведено 7 осмотров места происшествия, проведено много обысков, 25 судебных экспертиз. Еще идут оперативные мероприятия, о которых я не могу сказать. По окончанию этих мероприятий мы сможем найти те доказательства, которые в дальнейшем помогут в объявлении подозрения определенным лицам», — сказал Пантелеев.

В ответ на это глава союза журналистов Томиленко напомнил, что убийство произошло больше двух лет назад. И пока преступление не раскрыто, журналисты в Черкассах не могут чувствовать себя в безопасности.

Статистика

По словам представителя полиции Сергея Пантелеева, за 10 месяцев этого года полиция открыла 160 уголовных производств о правонарушениях в отношении журналистов. Из них 113 открыто за препятствование журналистской деятельности , 38 — о нападении на журналистов , 7 — о повреждении их имущества и ни одного дела за покушение и захват журналистов в заложники .

За аналогичный период в прошлом году таких дел было больше на 20 процентов — всего 214. Пантелеев считает, что сокращение числа нарушений — это заслуга правоохранителей.

В Офисе генпрокуратуры создана рабочая группа по противодействию нарушениям прав журналистов. Ее глава Олег Пилипюк сообщил, что в этом году было объявлено 37 подозрений в преступлениях против медийщиков. По мнению Пилипюка, это хороший показатель, поскольку в прошлом году подозрений было только 22. Прокурор считает, что его коллеги работают все эффективнее, и их зря критикуют медиа-организации.

«Сказано было, что по Бузине, Шеремету и Комарову никто [не был привлечен к ответственности]. На самом деле это не так! Большую работу правоохранители проводят. По Бузине двое обвиняемых в суде, по Шеремету — трое. Да, Комаров не раскрыт. Да, работают правоохранители. Но нельзя все раскрыть, поверьте, проводится большая работа. Призывают нас действовать эффективней. Но мы и так это делаем без лишней критики», — сказал Пилипюк.

2 февраля Верховная Рада приняла закон об усилении наказания за преступления против журналистов. Депутаты увеличили штрафы за препятствование профессиональной деятельности до 51 тысячи гривен, а максимальный срок за избиение сотрудников СМИ — до 14 лет лишения свободы. Но эти нормы пока не действуют. С февраля этот закон до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский.

«Мы призываем президента, чтобы он подписал! — заявил в завершении слушаний глава союза журналистов Томиленко. — Еще в феврале было проголосовано, но из-за каких-то технических вещей закон висит. Был бы хороший повод 2 ноября президенту подписать. Но… Мы ждем».

Автор: Алексей Арунян; Ґрати