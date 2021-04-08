Борьба с ОПГ Вовка: задержание брата-разведчика, миллионы долларов, сотни тысяч евро и сто шекелей

Днем 6 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали адвоката Юрия Зонтова. Его уличили в получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды. По меркам Украины это было бы «рядовой» историей, но Зонтов — это фамилия главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка до его женитьбы. Детективы задержали родного брата скандально известного судьи.

Что произошло, будет ли объявлено Вовку об очередном подозрении и при чем здесь Служба внешней разведки, изучали в издании hromadske.

Что случилось?

Как сообщили hromadske собеседники в антикоррупционных органах, в НАБУ обратился представитель частной компании с заявлением о преступлении. По его словам, двое адвокатов пообещали за 100 тысяч долларов решить через главу ОАСК вопрос об удовлетворении иска этой компании, который рассматривал другой судья этого суда.

Заседание по иску должно было состояться уже 7 апреля, поэтому деньги передавали 6 апреля, накануне суда. Однако уже после обеда сотрудники НАБУ задержали одного из адвокатов. Им оказался Юрий Зонтов, родной брат главы ОАСК Павла Вовка.

В НАБУ подчеркнули, что задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть во время совершения правонарушения. Второго адвоката тоже задержали, но позже.

Во время обысков у Зонтова нашли значительную часть из этих 100 тысяч долларов, рассказали hromadske источники в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Также, по словам наших собеседников в НАБУ и САП, у брата Вовка было удостоверение Службы внешней разведки. Как утверждает журналист Юрий Бутусов, Зонтов занимает там должность заместителя начальника одного из управлений.

Параллельно обыски проходили и в самом здании суда. Однако, как нам сообщил представитель НАБУ, их не допустили в кабинет судьи, поэтому пришлось применить спецсредства для проникновения.

В самом ОАСК эти следственные действия назвали организацией «беспорядка», а также сообщили о повреждении пропускной системы суда. В суде подчеркивают, что обыски были проведены с нарушением.

Сейчас о подозрении сообщили обоим адвокатам. Документы подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Меру пресечения фигурантам изберет Высший антикоррупционный суд в течение ближайших трех суток. Неликвидированный «вовчий суд»: Украина ждет наконец конкретных шагов Получит ли подозрение судья Вовк? Официально о задержании или обысках у самого главы Окружного админсуда Киева Вовка не сообщали. Единственное, что сказали в НАБУ — задержанные адвокаты пытались решить вопрос с судьей ОАСК именно через главу суда. Однако, как утверждают собеседники в НАБУ и САП, денег в помещении суда не нашли. Поэтому пока о подозрении Вовку правоохранители ничего не говорят. Сейчас доказательств причастности главы ОАСК Вовка не нашли, а потому подозрения адвокатам вручили в подстрекательстве к даче взятки руководителю ОАСК.