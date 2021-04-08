Борьба с ОПГ Вовка: задержание брата-разведчика, миллионы долларов, сотни тысяч евро и сто шекелей
Днем 6 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали адвоката Юрия Зонтова. Его уличили в получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды. По меркам Украины это было бы «рядовой» историей, но Зонтов — это фамилия главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка до его женитьбы. Детективы задержали родного брата скандально известного судьи.
Что произошло, будет ли объявлено Вовку об очередном подозрении и при чем здесь Служба внешней разведки, изучали в издании hromadske.
Что случилось?
Как сообщили hromadske собеседники в антикоррупционных органах, в НАБУ обратился представитель частной компании с заявлением о преступлении. По его словам, двое адвокатов пообещали за 100 тысяч долларов решить через главу ОАСК вопрос об удовлетворении иска этой компании, который рассматривал другой судья этого суда.
Заседание по иску должно было состояться уже 7 апреля, поэтому деньги передавали 6 апреля, накануне суда. Однако уже после обеда сотрудники НАБУ задержали одного из адвокатов. Им оказался Юрий Зонтов, родной брат главы ОАСК Павла Вовка.
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В НАБУ подчеркнули, что задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть во время совершения правонарушения. Второго адвоката тоже задержали, но позже.
Во время обысков у Зонтова нашли значительную часть из этих 100 тысяч долларов, рассказали hromadske источники в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Также, по словам наших собеседников в НАБУ и САП, у брата Вовка было удостоверение Службы внешней разведки. Как утверждает журналист Юрий Бутусов, Зонтов занимает там должность заместителя начальника одного из управлений.
Параллельно обыски проходили и в самом здании суда. Однако, как нам сообщил представитель НАБУ, их не допустили в кабинет судьи, поэтому пришлось применить спецсредства для проникновения.
В самом ОАСК эти следственные действия назвали организацией «беспорядка», а также сообщили о повреждении пропускной системы суда. В суде подчеркивают, что обыски были проведены с нарушением.
Сейчас о подозрении сообщили обоим адвокатам. Документы подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Меру пресечения фигурантам изберет Высший антикоррупционный суд в течение ближайших трех суток.
Получит ли подозрение судья Вовк?
Официально о задержании или обысках у самого главы Окружного админсуда Киева Вовка не сообщали. Единственное, что сказали в НАБУ — задержанные адвокаты пытались решить вопрос с судьей ОАСК именно через главу суда.
Однако, как утверждают собеседники в НАБУ и САП, денег в помещении суда не нашли. Поэтому пока о подозрении Вовку правоохранители ничего не говорят.
Сейчас доказательств причастности главы ОАСК Вовка не нашли, а потому подозрения адвокатам вручили в подстрекательстве к даче взятки руководителю ОАСК.
Сам Вовк уже дважды прокомментировал эту историю. Он считает действия детективов попыткой «захватить суд», очередным «пиаром» и с нетерпением хочет услышать эту «фантастическую историю».
Впрочем, позже глава ОАСК уже более сдержанно прокомментировал это событие — он сожалеет о задержании брата.
Ранее в НАБУ предполагали, что брат Вовка помогал в обогащении руководителю ОАСК. Детективы отрабатывали версию, что родственники главы ОАСК покупали в банке ценные бумаги, а затем продавали их по завышенной стоимости физическому лицу, которое, в свою очередь, перепродавало, их обратно банку по первоначальной цене.
Эти банковские операции между тремя лицами могли проводиться менее чем за 1 минуту и привели, по версии НАБУ, к получению родственниками главы суда прибыли в размере почти 15 миллионов гривен.
Разведчик Зонтов
Служба внешней разведки отреагировала на сообщение о том, что задержанный по делу о взятке брат председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов является сотрудником управления.
«По информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью в должности СВРУ. Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе », — говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили о «нулевой толерантности к коррупции», отмечает Радио Свобода.
«Наша принципиальная позиция — бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями», — сообщила пресс-служба СВРУ на странице в фейсбуке.
Ранее журналист, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил , что задержаный на взятке брат судьи ОАСК Павла Вовка Юрий Зонтов является заместителем начальника управления Службы внешней разведки. Его правоохранительные органы называют адвокатом, а это, как отмечает Бутусов, означает, что Зонтов также нарушил закон о государственной службе и не приостановил действие своего адвокатского свидетельства.
Общак ОПГ?
3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен, 100 шекелей, а также коллекцию старинной антикварной утвари изъяли детективы НАБУ в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка!
Как сообщают источники издания Цензор.Нет, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).
Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.
Как видно, коррупционерами родные братья Зонтов и Вовк были наглыми и масштабными, а вот разведчики из них — никакие…