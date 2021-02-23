Как «вовчий суд» стал символом упадка правосудия в Украине: попытка захвата власти, кривосудие, круговая порука

В феврале Окружной административный суд Киева (ОАСК, или «вовчий суд») отменил переименование столичного Московского проспекта в проспект Бандеры. Это не первое скандальное решение ОАСК и далеко не самое критичное. Окружной админсуд Киева — это орган, судей которого подозревают не только в незаконном обогащении, но и в попытках захватить власть в стране. Глава ОАСК Павел Вовк годами налаживал связи в высших органах власти, чтобы влиять на Верховный и Конституционный суды, избавлять «нужных» людей от уголовной ответственности, а «ненужных» — отстранять от должностей. Сейчас на рассмотрении парламента есть три законопроекта, которые должны сократить полномочия ОАСК, однако примут ли их, неизвестно. Издание «Заборона» напоминает, как Окружной суд превратился в место, где пренебрегают правосудием.

Полномочия ОАСК

У Окружного административного суда широкие полномочия. Кодекс административного судопроизводства Украины говорит, что ОАСК должен рассматривать дела, в которых хотя бы одной из сторон является субъект властных полномочий — например, Кабинет министров, Генеральная прокуратура, Центральная избирательная комиссия и др. Только ОАСК может рассматривать дела, касающиеся обжалования решений правительства, министерств, Нацбанка, Национального антикоррупционного бюро и других органов, чьи полномочия распространяются на всю Украину. Именно поэтому ОАСК рассматривал дела о национализации «ПриватБанка», отмене постановления Кабмина о новом украинском правописании и другие дела такого значения.

Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

«Если во времена Януковича скандальным был Печерский суд столицы [его судьи сажали политических оппонентов экс-президента за решетку — в частности, Юлию Тимошенко, а также были вовлечены в коррупционные скандалы], то сейчас это Окружной административный суд Киева. Этот суд может отбелить любого коррупционера, наказать неудобных власти чиновников, запретить мирные собрания», — говорит Екатерина Бутко, координаторка проекта «Просуд», исследующая коррупцию и злоупотребления в судебной системе.

При президентстве Петра Порошенко суд должны были ликвидировать в рамках реформы судопроизводства. Она предусматривала частичную отмену судейской неприкосновенности, переаттестацию судей, реорганизацию самих судов и создание новых с целью привести украинскую систему правосудия к стандартам европейской. В 2017 году согласие на ликвидацию ОАСК дал Высший совет правосудия, однако в конце концов его без объяснений убрали из перечня подпадающих под ликвидацию судов. Председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков уверен, что власти был нужен суд, который выносил бы выгодные ей решения.

СМИ тогда называли негласным куратором ОАСК нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского. Он якобы договаривался с судьями о том, чтобы «правильных» людей не сажали, а делам, которые мешают бизнесу партнеров, не давали хода. Журналисты программы «Схемы» зафиксировали, как он встречался с председателем суда Павлом Вовком. Да и сам Вовк этого не скрывал: он говорил, что неоднократно встречался с Грановским и обсуждал с ним законодательные изменения в сфере судопроизводства.

Фото: Александр Космач / УНИАН

На то, что ситуация с ОАСК изменится, надеялись после смены власти. Однако президент Владимир Зеленский более года избегал вопроса о ликвидации или изменении формата работы Окружного суда несмотря на то, что уже при его каденции появились «пленки Вовка», на которых предположительно судьи ОАСК обсуждали захват власти в стране. Отсутствие реакции со стороны Зеленского активисты и правозащитники из Центра противодействия коррупции, «Автомайдана» и фонда DEJURE расценили как покрывательство коррумпированной судебной системы, объясняя это тем, что Зеленскому нужен «ручной» суд.

«Пленки Вовка» в двух частях

В 2019 и 2020 годах Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК.

Одной из центральных тем первых «пленок» была переаттестация судей ОАСК, а точнее — попытки ее избежать. С 2016 года в Украине действует закон «Об обеспечении права на справедливый суд». Согласно ему Высшая квалификационная комиссия судей должна проверять, соответствуют ли судьи занимаемым ими должностям. Комиссия оценивает их профессиональные знания, наличие у судей коррупционных связей, происхождение их состояний, добропорядочность.

Судьи ОАСК проверку проходить не желали: вряд ли им бы это удалось. Поэтому они всячески пытались сорвать переаттестацию. Например, в мае 2019-го на больничный ушло сразу 34 из 41 судьи, включая главу.

«Если человек не уверен в победе, лучше заболеть на три дня и не идти, ну их нахуй», — говорил якобы председатель суда Вовк на «пленках» и хвастался, что успешно борется с комиссией.

Фото: Владимир Гонтар / УНИАН

По версии следствия, Павел Вовк организовывал и иски в суд на членов Высшей квалификационной комиссии. Цель — доказать, что члены Комиссии не имеют права проверять судей, потому что якобы истек срок, в течение которого они имели на это право. Подавал иски приближенный к Вовку адвокат и бывший судья ОАСК Александр Кротюк, которого эта комиссия не пустила на должность судьи в Верховный суд. Законных оснований для исков не было, однако они должны были создать конфликт интересов и заставить Комиссию отложить оценивание, ведь члены Комиссии не могут быть беспристрастными к судьям, которые решают, имеют ли те право продолжать работу.

Также в ОАСК хотели завести лояльных представителей в Квалификационной комиссии. Однако сделать это просто так нельзя: членов Комиссии назначают съезды судей, адвокатов, министр юстиции. Делает это и омбудсмен, поэтому судьи ОАСК решили действовать через омбудсвумен Людмилу Денисову. В 2018 году у Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции возникли вопросы к происхождению состояния Денисовой: она ​​не указала в декларации доход в почти 24 млн грн. Чиновница решила обжаловать это через Окружной админсуд, где ей, вероятно, пообещали помочь, и в конце концов выводы НАПК о нестыковках в декларации отменили, а в Высшую квалификационную комиссию попал нужный Вовку человек.

Фото: Александр Синица / УНИАН

На руку Вовку и его коллегам, судя по записям, играли также министр внутренних дел Арсен Аваков, руководители Государственного бюро расследований, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Кивалов, тогдашний президент Петр Порошенко и другие.

Вторая часть «пленок Вовка» появилась в 2020 году. На этот раз мишенью Вовка и судей, по версии следствия, был Высший совет правосудия. Этот орган назначает и увольняет судей, и глава ОАСК хотел не допустить туда нелояльных к себе людей. Правоохранители считают, что Вовк поручил одному из подчиненных найти ошибки в назначении новых членов Совета правосудия и подготовить соответствующий иск в ОАСК. В конце концов суд все-таки запретил назначать членов Верховного совета правосудия по президентской квоте. Но Порошенко это не остановило: он все же ввел в Совет людей по своей квоте. Правда, из-за этого Государственное бюро расследований обвинило его в попытках захватить власть в стране.

Из «пленок» понятно, что Вовк влиял и на решения Конституционного суда. В частности, на них он намекал на свою причастность к тому, что Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение госслужащих. «Своих» людей Вовк хотел завести и в Верховный суд. Для этого он должен был договориться с Высшим советом правосудия, чтобы за нелояльных кандидатов не голосовали, а также с Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции, представители которого должны были предоставить документы, свидетельствующие о конфликте интересов между «неправильными» кандидатами и председателем Верховного суда. И такую ​​проверку в НАПК действительно начали.

Фото: Владимир Гонтар / УНИАН

Фигуранты «пленок Вовка» остаются безнаказанными до сих пор. Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение 12 участникам дела, «действовавшим в рамках преступной организации», которая «хотела захватить государственную власть». Но того же Вовка не могут доставить в суд даже принудительно: его не нашли ни на работе, ни дома. Сейчас следственный судья уже в третий раз утвердил решение о том, чтобы Вовка принудительно доставили в суд.

Национализация «ПриватБанка»

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию «ПриватБанка» незаконной. Иск в суд подал бывший владелец банка Игорь Коломойский. По мнению ОАСК, национализация была безосновательной и нарушала законодательство. Хотя еще за год до этого ОАСК подтвердил правомерность действий Нацбанка по признанию «ПриватБанка» неплатежеспособным и отклонил иск клиента.

Национализировали «ПриватБанк» в декабре 2016-го. Позиция государства была такой: «Приват» вел невзвешенную кредитную политику, в рамках которой 97% кредитов выдавались компаниям, связанным с акционерами банка. Эти действия привели к потере капитала, а поскольку это крупнейший банк страны, его ликвидация означала бы разрушение украинской финансовой системы. Поэтому государство пошло на национализацию и начало вливать в него дополнительные средства, а это более 155 млрд гривен. В 2019 году Коломойский заявил, что хочет или получить 2 млрд долларов компенсации от государства, или банк обратно. Хотя ранее он говорил, что банк ему не нужен — только компенсация.

Фото: УНИАН

Нацбанк подал апелляцию и на данный момент дело рассматривает Шестой апелляционный административный суд. Следующее заседание назначено на март 2021 года.

90% восстановленных

«Милиция — это наши друзья, СБУ — наши друзья. Не друзья — это НАБУ. Это примитивные долбоебы, которых просто набрали, которые, блядь, уже четвертый год вокруг ходят — как бы что поймать», — говорится на пленках, которые НАБУ записывало в кабинете председателя суда Павла Вовка.

Окружной административный суд известен и тем, что именно через него восстанавливались в своих должностях правоохранители после реформы полиции. После провалившейся переаттестации решение об увольнении обжаловали 3300 копов, и более 90% из них вернулись к работе по решению суда. Председатель ОАСК Вовк объяснял это тем, что государство нарушило процедуру. Мол, по закону переаттестация была нужна при переводе из милиции в полицию.

«Но поскольку тогда все очень спешили, они нарушили процедуру и сначала всех перевели в полицию, а уже потом провели переаттестацию», — пояснил Вовк.

Ранее Заборона уже писала о том, почему реформа полиции в Украине не состоялась и с каждым годом становится только хуже. Например, благодаря Окружному административному суду свой пост после провала переаттестации получил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Григорий Мамка, которого обвиняли в коррупции.

Фото: Александр Кузьмин / УНИАН

И вообще немало одиозных фигур возвращались на свои должности благодаря Окружному админсуду. Например, в 2018-м ОАСК восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, хотя налоговика обвиняли в том, что он нанес государству ущерб почти в 2 млрд гривен.

Суд против Майдана

В январе 2021-го Окружной админсуд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории Украины на предмет достоверности изложения событий Революции достоинства. Суд удовлетворил иск экс-заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. Сейчас Министерство образования может обжаловать это решение.

Судей ОАСК с Майданом связывает отдельная история. Именно после их решений началась зачистка центральной площади столицы. Например, основанием для первого силового разгона Майдана в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 стало решение судьи Богдана Санина. Он запретил проводить мирные собрания в центре Киева. А заместитель Вовка Евгений Аблов 9 декабря 2013 удовлетворил иск гражданина, которому мешали передвигаться по Майдану баррикады протестующих. Он обязал Министерство внутренних дел и Киевскую городскую госадминистрацию разблокировать дороги и улицы, после чего «Беркут» попытался разогнать митингующих. Эти решения фактически разрешили силовой разгон протеста.

Вскоре после этих решения судьи Майдана получили квартиры в Киеве. Видимо, это была плата за «правильные» решения.

Рюкзаки Авакова

«Что со мной надо сделать, чтобы я взял, нахуй, Авакову насрал?», — спрашивал, вероятно, Вовк на «пленках».

Дружеские отношения между ОАСК и министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым продолжаются как минимум с 2017 года. Ведь именно тогда произошел коррупционный скандал, в котором фигурировал сын Авакова и его тогдашний заместитель Сергей Чеботарь. «Дело рюкзаков Авакова» — это история о том, как для армии закупили рюкзаки по цене более чем в пять раз больше себестоимости. Это, по подсчетам следствия, нанесло государству ущерб на 14 миллионов гривен.

Однако дело закрыл заместитель Вовка — судья Аблов. Он принял решение, согласно которому никаких нарушений при закупке не было, поэтому все фигуранты дела избежали наказания.

Упразднение или ограничения

«Мы единственный суд, который вообще нахуй пять лет пережил их всех [вероятно, речь идет о предыдущей власти — времен Петра Порошенко]. Неликвидированный, нереформированный, неоцененный», — говорит один из судей на «пленках Вовка».

Благодаря связям в высших органах власти судьи ОАСК действительно долго держатся на своих должностях. Вовк работает там с 2007 года, а возглавляет ОАСК уже более десяти лет. Заместитель Вовка Аблов в суде с 2010 года. Другой фигурант «пленок Вовка», судья Игорь Погрибниченко, в команде ОАСК с 2012 года.

Фото: Владимир Гонтар / УНИАН

Состояния судей даже исходя из деклараций не соответствуют их доходам. Тот же Вовк декларировал золотые часы, коллекции картин и автомобили, и за три года побывал в 33 зарубежных поездках.

По словам юриста и члена правления фонда DEJURE Романа Маселко, ни президент, ни любой другой орган не могут уволить Вовка и его коллег. Это может сделать только Высший совет правосудия, но «для этого его надо реформировать, потому что пленки НАБУ подтвердили, что Павел Вовк, мягко говоря, контролирует ВСП. Поэтому очень нужно перезапустить Высший совет правосудия и осуществить судебную реформу. А это уже зависит от воли президента».

Но если уволить судей президент не может, то ликвидировать сам суд или изменить его полномочия — вполне. В прошлом году общественные организации, среди которых Transparency International и движение «Честно», призвали Зеленского ликвидировать Окружной суд и передать Верховному Суду его дела. Сделать это президент решил только в феврале 2021-го, правда, в другой форме. Он предложил Верховной Раде проголосовать за законопроекты, которые сокращают полномочия ОАСК. По замыслу судебные споры, в которых фигурируют органы государственной власти, вместо Окружного суда будет рассматривать Верховный. В то же время члены Высшего совета правосудия должны пройти обязательную проверку на добропорядочность.

Фото: УНИАН

Сейчас эксперты еще не проанализировали текст всех законопроектов, чтобы дать им окончательную оценку: их опубликовали только утром 17 февраля.

«Однако по поводу частичной передачи юрисдикции ОАСК в Верховный суд мы [в Transparency International Украина] в целом положительно ее оцениваем, — говорит исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик. — Любое ограничение юрисдикции ОАСК — это положительно, ведь у Вовка и его коллег фактически отберут рычаги влияния, шантажа. Большое количество реформ хотя бы не будет больше под угрозой: от переименования улиц до назначения или увольнения с государственных должностей».

А вот о законопроекте касательно порядка назначения членов Высшего совета правосудия юристы уже отзываются негативно. Они уверены: законопроект не поможет очистить Совет. Он предусматривает, что действующих членов Высшего совета правосудия должен проверять новый орган — Этический совет. В его состав войдут трое судей, которых определит Совет судей, и трое международных экспертов.

«Увольнение нечестных членов ВСП не произойдет без голоса хотя бы одного судьи. Можно не сомневаться, что судьи, делегированные в Этический совет, быстро найдут общий язык с членами Совета правосудия и не проголосуют за их увольнение. В результате состав органа останется неизменным», — объясняет Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

Следующий съезд судей, на котором будут назначать сразу четырех членов Высшего совета правосудия, состоится 9 марта. Ни один из тех, кто претендует на место в ВСП, не будет проходить проверку на добропорядочность, которая предусмотрена законопроектом. Поэтому недобропорядочные кандидаты смогут занять должности еще на четыре года.

Автор: Анна БЕЛОВОЛЬЧЕНКО; ЗАБОРОНА