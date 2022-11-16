Как беларусские государственные СМИ и провластные блогеры отреагировали на бегство российских захватчиков из Херсона

Человек, получающий новости только из беларусских государственных каналов, вряд ли узнает, что российские войска бежали из Херсона, а город вернула под контроль Украина. Разве что услышит, что все идет по плану.

Григорий Азарёнок на телеэкране. Коллаж: Ctv.by / Pawel Kadysz / StockSnap / Белсат

Пока президент Украины Владимир Зеленский поздравляет соотечественников с освобождением Херсона, Владимир Путин и Александр Лукашенко молчат. Что российская, что беларусская пропаганда почти не пытаются объяснить, что произошло с Херсоном.

В беларусской пропаганде можно и не заметить, что в войне в Украине что-то случилось. «Белсат» поискал упоминания Херсона в беларусских государственных СМИ и каналах провластных блогеров.

Телевизор

В новостях на БТ освобождение Херсона почти не упоминали. Даже в почти двухчасовом «Главном эфире» в воскресенье, 13 ноября, на Херсон не нашлось времени, хотя рассказали, например, об инфляции в Германии и акциях экоактивистов в Великобритании, Испании и Нидерландах. Разве что вечером 11 ноября во время критики польских властей сказали, что «пока весь мир гадает, что там с битвой за Херсон», хотя на тот момент Зеленский уже объявил об освобождении, а местные жители встречали ВСУ.

На следующее утро на сайте БТ перепечатали текст российского государственного агентства РИА «Новости» под заголовком «Зеленскому предложили покинуть пост президента в обмен на деньги» (предложение было озвучено анонимным комментатором под новостью на сайте немецкого Die Welt).

Григорий Азарёнок в передаче «Тайные пружины мировой политики». 12 ноября 2022 года. Скриншот: Ctv.by

Государственный телеканал СТВ уделил событиям в Херсоне больше внимания. Хотя в новостях о них не рассказали, зато в передаче «Азарёнок. Напрямую» упомянули 9 и 10 ноября. 9 ноября пропагандист Григорий Азарёнок обсудил заявление российских военных об отступлении из Херсона с пропагандистом Андреем Муковозчиком – похвалили, что в России из-за публичного признания отступления «происходит разговор с обществом», а Муковозчик успокоил: «Это не бегство», российская армия «защищает мирное население», решение «оправдано и логично».

Азарёнок цитировал оправдания отступления от главы боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. 10 ноября Азарёнок упоминал «тревожные новости» об отступлении из Херсона, но пропагандист Вадим Гигин объяснил ему, что «из Херсона никакое не бегство, а заранее спланированная оборонительная операция». В своей передаче «Тайные пружины политики» Азарёнок призвал не радоваться освобождению Херсона преждевременно: «Все изменит зима».

Государственное «Агентство телевизионных новостей» не сообщало о выходе российских войск из Херсона, но 9 ноября написало со ссылкой на анонимный телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», что генеральный секретарь НАТО «в курсе заявлений по Херсону».

11 ноября АТН опубликовало видео подрыва Антоновского моста в Херсоне (без комментариев о том, ради чего его подорвали), а 14 ноября перепечатала новость Russia Today о том, что «в Херсоне после прихода Вооруженных сил Украины нескольких местных жителей привязали к столбам», и сослалось на российский провоенный телеграм-канал, который заявил, что «западные журналисты показали в эфире зигующих украинских нацистов в Херсоне» (на видео человек одной рукой держит украинский флаг над головой, затем поднимает вторую руку на ту же высоту).

Также не было новостей о Херсоне в эфире государственного телеканала ОНТ. Но на своем сайте, в социальных сетях и в телеграм-канале ОНТ даже активнее АТН перепечатывала материалы российских государственных агентств ТАСС и РИА «Новости»: 9 ноября рассказали, что «ВСУ наносят удары по школам, больницам и мирным жителям Херсона» и что «ВСУ понесли большие потери на Херсонском направлении», 11 ноября – что в Херсоне кто-то (кто, не сказали) взорвал Антоновский мост, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отступление из Херсона, поскольку «военная операция продолжается», а Херсонская область остается «субъектом Российской Федерации».

Интернет

Государственное информационное агентство «БелТА» игнорировало новость о выводе российских войск из Херсона до 11 ноября. Затем взяло комментарий у российского пропагандиста Руслана Осташко (он говорил, что в истории тактические перегруппировки и инженерные уловки давали большие результаты, чем открытое военное противостояние, а «русские всегда свое возвращают»). Кроме нескольких публикаций цитат интервью Осташко на «БелТА» освобождение Херсона не упоминали.

Российский пропагандист Руслан Осташко дает интервью «БелТА». 11 ноября 2022 года. Скриншот: Информационное агентство БелТА / Youtube

Государственная газета «СБ. Беларусь сегодня» о Херсоне отчасти перепечатала тексты ТАСС и РИА «Новости», в которых собственно освобождение города не упоминалось. Только 12 ноября появился текст собственного авторства с упоминанием о Херсоне: колумнист издания Антон Попов объяснил, что для России сдача Херсона «вызвана военной необходимостью и не является политическим решением», связана с рядом просчетов весны-лета. Но все это писалось в контексте того, что Западу якобы нужна заморозка войны в Украине, к этому якобы пытаются склонить и президента Зеленского.

Государственная газета «Звязда» совсем ничего не написала о Херсоне – последний раз упоминала название города в июле.

Провластные блогеры

Среди провластных блогеров больше всего за сдачу Херсону волнуется Александр Шпаковский. Еще в середине октября он делал опрос о том, «сдадут ли русские Херсон», а в конце октября он заметил в России действия «партии поражения» и задался вопросом: что делать Беларуси и стоит ли вступать в войну в Украине активнее (его пост тогда вызвал споры в среде провластных блогеров).

Александр Шпаковский на ток-шоу «Будни». 8 ноября 2022 года. Скриншот: СБ ТВ / Youtube

9 ноября он вспомнил опрос о сдаче Херсону (53% его аудитории считало, что войска РФ его оставят). Сам он голосовал за вариант «не имеет значения, все только начинается», но добавил, что «ряд политических группировок» в России и на Западе хочет заморозить конфликт, а это «приблизит Москву к поражению», да и Украина как «вассал Британии» не может на это пойти. Задача Беларуси, пишет он, остается прежней: укреплять национальную оборону и укреплять «партию победы» в Москве, чтобы не дать заговорщикам «снести Путина», потому что «победа России – вопрос национального выживания Беларуси».

10 ноября Шпаковский уже написал, что «никаких ощутимых последствий для стабильности системы управления в РФ отход российских войск из Херсона не вызовет». Война, считает он, большинством россиян воспринимается как «картинка с телевизора», кредит доверия к военному командованию высок, а российские «турбопатриоты» сдерживаются от критики, но, вместе с тем, в России «на кухнях» оформляется снижение доверия к государству и Путину.

А уже 14 ноября ему хотелось ругаться матом от слухов о возможных переговорах России с Соединенными Штатами: это же Украина получит передышку, а можно было бы из-за обстрелов инфраструктуры оставить украинцев без воды и электричества, привести Украину к коллапсу. Он также заметил провал российских «борьбы с русофобией», «демилитаризации и денацификации»: Украина сейчас «самая милитаризованная страна в мире», «даже малые дети поют песни о батьке Бандере», россиян «не просто обижают, а убивают тысячами».

Алексей Дзермант в передаче «Дзермант. Смыслы» 11 ноября 2022 года. Скриншот: Ctv.by

Алексей Дзермант сам не упоминал Херсон разве что больше месяца, 8 октября делал в свой канал репост со словом «Херсон»: публикацию российского пропагандиста Владимира Соловьёва о том, что «мы отдали инициативу» и что «пора отвечать всеми силами и средствами». А 11 ноября Дермант писал: «Это война в долгую, в ней будут победы и поражения», но «другого пути у России и у всех нас, кроме как победить, нет». Что за поражения были, он не уточнил.

Некоторые пропагандисты, например, Пётр Петровский или Игорь Тур, совсем не заметили освобождения Херсона в своих каналах и высказываниях в государственных СМИ. Другие, как Людмила Гладкая или Стас Яскевич, ограничилась репостами.

Один из наиболее агрессивных телеграм-каналов провластной пропаганды «Желтые сливы» сообщил 9 ноября о решении России отвести войска из Херсона и добавил, что «для украинской армии такая тактика россиян в перспективе означает большие потери». Для России это поражение с идеологической точки зрения, зато уход из Херсона «сохранит много жизней и военных, и гражданских». 11 ноября канал возмущается тому, как херсонцы празднуют освобождение города: пение и хороводы на улицах – «секта неонацизма на выезде».

«Фан-клуб» беларусского ОМОНа в телеграме называет российские войска «нашими», а украинские – «TikTok-войсками» (хотя такое название ранее закрепилось за чеченскими). Канал убежден, что украинские войска уже уходят из Херсона и одновременно едут в Херсон проводить расправу над местным населением.

Автор: Алесь Новоборский / Авер; belsat.eu