Як компанії приховують зв’язки із Росією. Прихований ворожий слід у цінних паперах України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану. Термін подачі такої інформації — до 30 квітня.

Аналітики R&D центру YouControl виявили, що станом на кінець квітня під дану вимогу НКЦПФР підпадають як мінімум 340 акціонерних товариств, 23 з них — це українські АТ, які є співвласниками російських компаній.

До 30 квітня поточного року підприємства, що випускають в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, мають подати Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформацію щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику з 01.01.2021 – 31.12.2022 рр. А саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою. Варто зазначити, що під встановлений порядок не підпадають емітенти державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами та емітентів облігацій місцевих позик.

В рішенні НКЦПФР встановлено, що до інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику належать різні фактори взаємодії. YouControl дослідив декілька з них, а саме:

наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство та/або постійне місце проживання іноземної держави зони ризику;

наявність в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Як мінімум 340 емітентів мають проінформувати щодо наявності небажаних зв’язків

Аналітики YouControl, послуговуючись офіційними джерелами відкритих даних (ЄДР, SMIDA, російський ЄДРЮО), сформували вибірку з 340 компаній, які підпадають під ключові ознаки дії рішення НКЦПФР щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану та мають подати відповідну інформацію до державного регулятора.

У ході дослідження було виявлено, що близько 30% компаній з вибірки працюють в переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання. 19% займаються торгівлею різними видами товарів. 11% АТ займаються професійною, науковою та технічною діяльністю та будівництвом. 7,5% залучені у сфері нерухомості, 8% надають фінансові послуги.

34% досліджуваних компаній зареєстровані у м. Київ, 4% — у Київській області. Місцем реєстрації 15% підприємств є тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим. Значна кількість компаній також зареєстровані у Харківській та Дніпропетровській областях — 8% та близько 5% компаній відповідно.

Українські АТ & іноземні держави зони ризику

Понад 90% досліджуваних АТ мають зв’язки з російською федерацією, трохи більше 5% — з республікою білорусь. 2 українських АТ — ЗАТ “АТ НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ІНТЕРНЕШНЛ” та ПРАТ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС” у період з 2021-2022 рр. мали в структурі власності резидентів Ісламської Республіки Іран. Зв’язків українських АТ в межах сформованої вибірки з Корейською Народно-Демократичною Республікою виявлено не було.

Понад 16% із досліджуваних компаній належать до ФПГ/груп компаній, які додані до системи YouСontol. Це компанії, що відносяться як до найбільших груп України — Приват, СКМ, Укрпромінвест, Груп ДФ, так і до російських ФПГ — Росатом, ВТБ, АвтоВаз та інші.

Присутність українського бізнесу в рф

Станом на кінець квітня 2023 року 23 українські акціонерні товариства є співвласниками російських компаній. Серед них:

з 2018 року однойменним торговим домом у Москві володіє ПрАТ “ДНІПРОВАГОНМАШ”, бенефіціаром якого є екснародний депутат України та один із найбагатших українців за версією журналу Forbes Ukraine Сергій Тігіпко;

власне представництво у Москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в області холодильної техніки та промо-продуктів UBC GROUP;

націоналізоване в листопаді 2022 року ПАТ “МОТОР СІЧ” є співвласником 2 російських компаній — ТОВ “Борисфен-Авіа” та ТОВ “Авіаремонт-МС”.

Банки з російським капіталом

4 українські банківські установи у складі акціонерів за період 2021-2022 роки мали російських представників. На цей час ці банки перебувають в стадії припинення діяльності.

ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК”, який з грудня 2022 року належать Державі Україна в особі Державного підприємства “Національний фонд інвестицій України”. До цього акціонером компанії була державна російська корпорація розвитку “ВЕБ.РФ”.

АТ “МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК” (раніше АТ “СБЕРБАНК”), 100% акцій якого належать російському ПАТ “Сбербанк Росії”, 50% акцій якого належать державі рф в особі Міністерства фінансів.

АТ “БАНК ФОРВАРД”, акціонером якого є російський АТ «Банк Русский Стандарт», а бенефіціаром виступає Рустам Таріко, який з жовтня 2022 року знаходиться під санкціями РНБО.

АТ “ВТБ БАНК”, який належить однойменному російському банку, понад 60% акцій якого належать уряду рф в особі Федерального агентства з управління державним майном.

Як компанії приховують зв’язки із рф

Військові дії на сході України у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення рф до України в лютому 2022 року, спричинили накладення великої кількості санкцій Україною та іншими країнами проти громадян рф та російських компаній. Це стало своєрідним поштовхом для пошуку різноманітних шляхів обходу дії обмежувальних заходів.

Одним з поширених способів такого обходу санкцій стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з рф на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші. Яскравим прикладом цього є зміна країни реєстрації з рф на Кіпр голови ради директорів і мажоритарного акціонера групи компаній Vioil Віктора Пономарчука. В більшості пов’язаних із ним компаній, згідно з даними ЄДР, зміна країни реєстрації відбулась у 2017 році. При цьому в історичних даних компаній ПрАТ “ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ” та ПрАТ “ЕНЗИМ”, він значиться як зареєстрований в рф аж до 2021 року.

Приховування даних по російським бенефіціарам також можливе через неподання відповідної інформації або подання недостовірної інформації до державного реєстратора. Можливий приклад, записи в ЄДР про російських бенефіціарів 2 компаній — ПрАТ “РУСАНІВКА” та АТ “ЛУБНИГАЗ” — зникли у 2017 році. При цьому, акціонери даних АТ – британські компанії TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED та AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD відповідно не вийшли з структури власності. Ймовірно, саме через ці компанії співвласниками українських акціонерних товариств були громадяни рф.

Згідно з даними британського реєстру компаній бенефіціаром AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD до серпня 2021 року був громадянин рф Віктор Зубарев. А компанія TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED змінила бенефіціара з росіянина Салгерея Салгерєєва на громадянку України Ірину Федорову лише в березні 2023 року. При цьому за даними ЄДР бенефіціаром ПрАТ “РУСАНІВКА”, мажоритарним акціонером якого є TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED, значиться не Салгерей Салгерєєв, а резидент острова Маврикій Мухаммад Рашид Ахмад Хамиири.

Висновки

Як свідчать проаналізовані дані по акціонерним товариствам України зокрема, так і по всім компаніям країни в цілому, зв’язки із країною-агресором та іншими країнами зони ризику навіть після року повномасштабної війни мають місце в українському бізнес-середовищі.

Нагадаємо, співпраця з контрагентами, які мають прямі, опосередковані, приховані, будь-які зв’язки з росією, є ризиковою. Бізнес має ретельно перевіряти партнерів, адже може наразити себе на санкції, штрафи та інші проблеми з законом, вже не кажучи про великі репутаційні ризики.

Система Youcontrol автоматично виявляє потенційні ризики співпраці з такими компаніями, зокрема за допомогою цілого ряду факторів в Експрес-аналізі. Також можна відстежити пов’язаність українського підприємства з країнами-союзницями росії (країнами, які надають зброю росії та/або підтримують її в Генеральній Асамблеї ООН). До таких країн належить: Іран, Північна Корея, Сирія, Нікарагуа, Куба, Венесуела, Ерітрея. Фактор ризику спрацьовуватиме у разі якщо учасник/бенефіціар компанії виявиться громадянином однієї з цих країн або буде зареєстрований на її території. Також є фактор, що інформує про зв’язки контрагента з Китаєм.

В Youcontrol закликають увесь відповідальний бізнес відмовлятися від співпраці з ризиковими контрагентами, ретельно перевіряти клієнтів та партнерів на “російський слід”, піклуватися про власну репутацію.

Джерело: Youcontrol