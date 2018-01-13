У Києві чоловік за півгодини «добув» гаджети в зоомагазині та квітковій крамниці

Спочатку зловмисник поцупив планшет у продавця зоомагазину, а потім у квітковому кіоску намагався викрасти у відвідувача телефон. Тепер правопорушнику загрожує до трьох років в’язниці.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля квіткового магазину впіймали крадія. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці.

На місці події поліцейські з’ясували: невідомий зайшов до кіоску та, скориставшись тим, що покупець відволіклася, викрав її телефон та швидко пішов до виходу.



Крадіжку помітив продавець, який наздогнав правопорушника та тримав до приїзду поліції.



Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у зловмисника чужий мобільний телефон. Окрім цього, у чоловіка знайшли планшет, походження якого він пояснити не зміг, але зрештою зізнався, що півгодини тому поцупив його із прилавка зоомагазину.



Поліцейські затримали 26-річного уродженця Херсонської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.



Слідчим відділом розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 (Замах на крадіжку) та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні замаху на крадіжку телефону у квітковому кіоску. Питання щодо повідомлення про другу підозру - вирішується.

Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Києва. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва