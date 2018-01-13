Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

У Києві чоловік за півгодини «добув» гаджети в зоомагазині та квітковій крамниці

13.01.2018 11:55

Спочатку зловмисник поцупив планшет у продавця зоомагазину, а потім у квітковому кіоску намагався викрасти у відвідувача телефон. Тепер правопорушнику загрожує до трьох років в’язниці.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля квіткового магазину впіймали крадія. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці.

крадіжка

На місці події поліцейські з’ясували: невідомий зайшов до кіоску та, скориставшись тим, що покупець відволіклася, викрав її телефон та швидко пішов до виходу.

Крадіжку помітив продавець, який наздогнав правопорушника та тримав до приїзду поліції.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у зловмисника чужий мобільний телефон. Окрім цього, у чоловіка знайшли планшет, походження якого він пояснити не зміг, але зрештою зізнався, що півгодини тому поцупив його із прилавка зоомагазину.

Поліцейські затримали 26-річного уродженця Херсонської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчим відділом розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 (Замах на крадіжку) та ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні замаху на крадіжку телефону у квітковому кіоску. Питання щодо повідомлення про другу підозру - вирішується.

Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Києва. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...