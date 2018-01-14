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В Одессе отморозки избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем

14.01.2018 02:29

Для остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

В ночь на 13 января возле села Дачное Одесской области сотрудники патрульной полиции применили огнестрельное оружие против группы нетрезвых местных жителей. Мужчины избили патрульную. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
12 января около 23:00 патрульные двигались на автодороге "Одесса-Киев". Они узнали о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

Фото: патрульная полиция Одессы

Инспекторы остановили указанный автомобиль на улице Мира. Патрульные сразу заметили, что водитель легковушки был пьян. На требования инспекторов предъявить документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.

Посетители развлекательного заведения, который находился рядом, вмешались в беседу с копами. Они начали угрожать им, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить эти действия правонарушители не реагировали. Они нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались транспортным средством наехать на нее.

Для остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Одного из нарушителей задержали, а другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место происшествия вызвали следственную группу. 26-летнего задержанного передали следователям.

После случившегося женщина-полицейская обратилась в медучреждение, где находится под наблюдением врачей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
Сейчас следственные действия продолжаются. // Сегодня

 

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