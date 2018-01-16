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Пятерых киевлян уличили в распространении детской порнографии

16.01.2018 18:12

В Киеве киберполиция выявила пятерых местных жителей, которые подозреваются в распространении детской порнографии, у них изъята компьютерная техника.

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

Киберполиция уличила пятерых киевлян в распространении детской порнографии

"Всего на их компьютерах обнаружено около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии. Кроме того, изъята компьютерная техника, носители информации и маршрутизаторы, с помощью которых злоумышленники распространяли запрещенный контент", - сообщает Национальная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Сейчас с ними работают следователи. // Интерфакс-Украина

 

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