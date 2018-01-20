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В Одессе полиция штурмовала квартиру из которой пьяный болван стрелял по пожилым людям (видео)

20.01.2018 14:03

В Одессе полицейский спецназ КОРД и оперативники уголовного розыска задержали 49-летнего мужчину, который устроил стрельбу по пожилым людям из окна своей квартиры, которую пришлось брать штурмом.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин

 "Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм", - написал Д.Головин на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Сотрудники полиции совместно с КОРД взяли штурмом квартиру. "Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику… Без потерпевших", - сообщил начальник Управления Нацполиции в Одесской области.

 

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