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Ділки групи компаній з Одеси привласнили понад сто мільйонів на будівництві доріг

24.01.2018 09:18

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм масштабного завдання шкоди критичній транспортній інфраструктурі держави.

Правоохоронці встановили, що група компаній з Одеси протягом кількох років отримувала замовлення на будівництво та ремонт автодоріг у різних регіонах України. Співробітники СБ України задокументували, що під час державних закупівель власники та топ-менеджмент компаній йшли на змову з організаторами для отримання контрактів.

Картинки по запросу СБУ

Ділки також застосовували схеми із ухилення від сплати податків, завищення вартості проведених робіт та використаних матеріалів. Оперативники спецслужби встановили, що загальна сума привласнених тільки за два роки ділками коштів становить понад сто мільйонів гривень. Рішеннями суду вже доведено ухилення підприємцями від сплати податків у розмірі п’ять мільйонів гривень.

За висновками експертів, неякісне виконання підрядниками дорожніх робіт вплинуло на безпеку транспортної інфраструктури країни та призвело до багатомільйонних збитків бюджетів різних рівнів.

За матеріалами спецслужби Антимонопольний комітет України наклав на групу компаній штрафні санкції у сумі понад 37 мільйонів гривень та заборонив брати участь у публічних закупівлях терміном на три роки.

Матеріали кримінального провадження наразі знаходяться на розгляді суду.

 

Прес-центр СБ України

 

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