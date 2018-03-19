В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку (фото)

В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщается на странице в Facebook Службы розыска детей ГУНП в Киеве, в Оболонском районе исчезла несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна, 2003 г.р.

"При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – говорится в сообщении. // Сегодня