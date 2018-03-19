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В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку (фото)

19.03.2018 10:36

Несовершеннолетнюю Диана Белецкую разыскивает Оболонское управление полиции

В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.

Девушку разыскивают. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Как сообщается на странице в Facebook Службы розыска детей ГУНП в Киеве, в Оболонском районе исчезла несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна, 2003 г.р.

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"При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – говорится в сообщении. // Сегодня

 

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