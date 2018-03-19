В Запорожье ограбили и убили экс-депутата Генического райсовета

19.03.2018 17:23

Вчера в Сети появилась информация, в Запорожье был обнаружен молодой человек без документов с проломленной головой. Три дня он пролежал в больнице, а затем скончался не приходя в сознание.