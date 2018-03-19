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В Запорожье ограбили и убили экс-депутата Генического райсовета

19.03.2018 17:23

Вчера в Сети появилась информация, в Запорожье был обнаружен молодой человек без документов с проломленной головой. Три дня он пролежал в больнице, а затем скончался не приходя в сознание.

По приметам это мог быть пропавший несколько дней назад экс-депутат прошлого созыва Генического райсовета.

В Запорожье ограбили и убили экс-депутата Генического райсовета

Как сообщает «Новый визит», информация подтвердилась, родственники опознали погибшего.

Похороны назначены на завтра, 20 марта.

По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления. // grivna.ks.ua/

 

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