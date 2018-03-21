Современные технологии позволяют почувствовать себя настоящим художником

Один из лучших способов показать свои таланты художнику - на холсте . От мастерских где рисуют картины маслом до фотопечати на холсте , есть что-то в этом материале, что дает ощущение престижа.

Но знаете ли вы, что холст - довольно недавнее развитие в истории искусства?

Эксперты компании Арт-Холст, отмечают возросший спрос на картины, которые в изобилии представленны на сайте компании https://art-holst.com.ua, как написанные маслом на холсте, так и изготовленные методом печати фотографий на холсте

Исторически холст - это сделанное из плотно плетеной пеньки полотно - слово холст (canvas) происходит от латинского каннабис означающее конопля. Рисование на холсте вошло в общее употребление в XVI веке во время итальянского Возрождения . Венецианские художники особенно интересовались использованием холста, потому что им было легче использовать такой материал во влажной среде, чем фрески (которые плохо высыхали во влажной среде) или деревянные панели (которые поглощали влагу и быстро изнашивались).

Фото: art-holst.com.ua

Есть еще несколько преимуществ холстов, которые заставили их медленно заменить используемые для рисунков деревянные панели, отмечает эксперт компании Арт-Холст. Одним из важных фактов материала, который сегодня так популярен, является то, что холст позволяет использовать более крупные форматы картин, которые кроме прочего удобно переносить, поскольку они легкие. Они также менее подвержены деформации и растрескиванию, которые возникали с деревянными панелями.

Эти факторы, среди многих других, привели к продолжению распространения холста. Вскоре испанцы начали рисовать на холсте, следуя примеру Италии.

К XVII веку холст распространился по всей Северной Европе, заменив деревянные панели как доминирующую поддержку картин, которая продолжается и сегодня. В последствии художники не только использовали их для масляной живописи, но и расширили использование от акриловой краски и вышивки до фотографических холстов. Все еще доступный вариант - холст позволяет фотографам и художникам одинаково профессионально преподносить свое искусство .

Нанесение фотоизображений на холст

Поскольку технология печати продолжает развиваться, не удивительно, что все больше и больше художников обращаются к цифровой печати своего искусства. Струйная печать в этом тонком искусстве, позволила фотографам представить свою работу с беспрецедентным цветовым охватом и качеством. С 1990-х годов фотографы также создают фотохолсты, представляя свои фотографии так же, как мастера рисунка.

Фото: art-holst.com.ua

Даже если вы не художник, современные технологии позволяют почувствовать себя таковым, сегодня создавать недорогие фотокартины на холсте довольно просто. Высококачественная печать означает, что фотографии из особых моментов в вашей жизни можно поместить на холст и повесить прямо на стену, чтобы украсить ваш дом современным искусством.

Такие холсты могут быть созданы из чего угодно - будь то фотография, кусок цифрового искусства или сканирование любимого рисунка вашего ребенка. Прочные и доступные во многих разных размерах, фотопечать на холсте позволяет каждому почувствовать себя мастером-художником, не беря в руки кисть.

Ну а если у вас есть талант к рисованию, каждый может попробовать себя в качестве художника создав картину маслом или акрилом на материале, технология изготовления которого пришла к нам из XVI века.