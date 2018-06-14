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Руководитель одного из центров госстандарта подозревается в получении взятки в 10 тысяч долларов

14.06.2018 13:05

По обвинению во взяточничестве на скамье подсудимых оказались генеральный директор государственного предприятия “Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала” и двое подчиненных ему работников. 

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

ГПУ

“Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению руководителя государственного предприятия ”Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала“ и двух подчиненных ему работников, в получении неправомерной выгоды 10 тысяч долларов США за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности”, - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обвинительный акт в указанном уголовном производстве 12 июня 2018 года направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Указанным должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как отмечается, уголовное производство по делу осуществляется Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины.

 

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