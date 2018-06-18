Во Львовской области из окна больницы выпрыгнул уже третий пациент за неделю

Что-то непонятное творится в больницах Львовской области всю последнюю неделю. В ночь с 17 на 18 июня там покончил с собой уже третий пациент. 66-летний мужчина, который лечился в отделении кардиологии, выпрыгнул с пятого этажа 8-й клинической больницы.

Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер полиции Львовщины Светлана Добровольская.

«Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило примерно в три часа ночи. Мужчина выпрыгнул из окна своей палаты на пятом этаже. Ему было 66 лет. Он лечился в отделении кардиологии. В больнице провел всего двое суток. Обстоятельства, которые его толкнули на самоубийство, полиция выясняет», — сказала Добровольская.

Интересно, что в тот же день из шестого этажа больницы в Трускавце выпрыгнул 37-летний пациент. Спасти его не удалось.

А 12 июня из окна девятого этажа в еще одной львовской больнице выпрыгнул 81-летний мужчина. Все три случая в полиции квалифицировали как самоубийство.

«Пожилой мужчина не лежал в той больнице, в которой покончил с собой, — говорит Добровольская. — Мы пока не знаем, кого дедушка собирался навестить в больнице. Известно, что у него были проблемы со зрением. Когда пенсионер, разбив своим телом стекло, выпрыгнул из окна 9-го этажа, в руках у него была амбулаторная карта. Но последнюю отметку там сделали за два месяца до этого трагического случая: дедушке прописали глазные капли».