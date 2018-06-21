На хабарі затримано посадовців ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України затримали на хабарі посадовців державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», що входить до складу Концерну «Укроборонпром».

Оперативники спецслужби встановили, що двоє чиновників вимагали від колишнього працівника заводу десять тисяч гривень за видачу довідки щодо заборгованості із заробітної плати.

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання всіє суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно з військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України та слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Прес-центр СБ України