Из Киева выдворили группу заезжих цыган

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Со столичной Русановки выдворили ромов, которые разбили там свой лагерь.
Как сообщает "Киев Оперативный", со ссылкой на группу "New Русановка", местные жители были возмущены их появлением на районе.
"Они обратились в полицию, к местным депутатам и активистам. Сейчас ромов выдворили с района. По словам участкового, они будут под присмотром сил правопорядка посажены на поезд и отправлены в Славянск назад, откуда они и приехали", - сказано в сообщении.
Напомним, что рядом с вокзалом группа ромов из 40 человек жестоко избила подростка. Как рассказал потерпевший парень, его били стеклянными бутылками по голове.
Позже стало известно, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале обосновалась группа ромов из Донецка. // OBOZREVATEL
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...