Из Киева выдворили группу заезжих цыган

Со столичной Русановки выдворили ромов, которые разбили там свой лагерь.

Как сообщает "Киев Оперативный", со ссылкой на группу "New Русановка", местные жители были возмущены их появлением на районе.

"Они обратились в полицию, к местным депутатам и активистам. Сейчас ромов выдворили с района. По словам участкового, они будут под присмотром сил правопорядка посажены на поезд и отправлены в Славянск назад, откуда они и приехали", - сказано в сообщении.

Напомним, что рядом с вокзалом группа ромов из 40 человек жестоко избила подростка. Как рассказал потерпевший парень, его били стеклянными бутылками по голове.

Позже стало известно, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале обосновалась группа ромов из Донецка. // OBOZREVATEL