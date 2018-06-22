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Из Киева выдворили группу заезжих цыган

22.06.2018 17:50

Со столичной Русановки выдворили ромов, которые разбили там свой лагерь.

Как сообщает "Киев Оперативный", со ссылкой на группу "New Русановка", местные жители были возмущены их появлением на районе.

цыгане

"Они обратились в полицию, к местным депутатам и активистам. Сейчас ромов выдворили с района. По словам участкового, они будут под присмотром сил правопорядка посажены на поезд и отправлены в Славянск назад, откуда они и приехали", - сказано в сообщении.

цыгане

Напомним, что рядом с вокзалом группа ромов из 40 человек жестоко избила подростка. Как рассказал потерпевший парень, его били стеклянными бутылками по голове.

Позже стало известно, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале обосновалась группа ромов из Донецка. // OBOZREVATEL

 

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