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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове террористический акт

23.06.2018 16:49

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА.

По информации пресс-службы СБУ, для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".

С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных авто лиц, входящих в их состав, а также на проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской направленности.

Установлено, что в апреле 2018 года пецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности этого движения для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "ДНР/ЛНР".

 

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