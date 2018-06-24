В Мексике 6 человек застрелили во время просмотра футбольного матча

В городе Сьюдад-Хуарес (Мексика) во время просмотра матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу в субботу 23 июня были убиты шестеро человек. Об этом сообщает издание El Universal.

Согласно информации газеты, семеро местных жителей собрались для просмотра матча в гараже частного дома, куда для этой цели принесли столы, стулья и телевизор. После того, как они начали просмотр, в помещение ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Шестеро болельщиков погибли на месте, еще один получил ранение.

Как отмечает издание, позже в тот же день в городской парикмахерской были застрелены еще 5 человек. // 112.ua