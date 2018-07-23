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В ОРДЛО украинских пленных пытают и насилуют

23.07.2018 10:17

 У всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть жалуется, что их изнасиловали.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Фото: Эльдар Сарахан, УП

Фото: Эльдар Сарахан, УП

"У меня есть справка от врачей – у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях", - сообщила она.

По словам Геращенко, после освобождения бывшие пленники проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - отмечает она.

Геращенко рассказала, что все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом", поэтому проходят психологическую реабилитацию.

"Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага", - говорит вице- спикер.

 

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