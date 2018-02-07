Що вони собі нарозслідували: заступник начальника управління в ГПУ Гулицький Сергій Петрович

Із провадженням електронного декларування на декларантів, у разі зазначення недостовірної інформації, може чекати не тільки адміністративна, але й кримінальна відповідальність. Саме тому, аналізуючи е-декларації чиновників, ми часто знаходимо те, про що вони «забували» в минулі роки.

Знайомтеся, заступник начальника управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю — начальник відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – Сергій Петрович Гулицький.

Свою нинішню посаду Сергій Петрович Гулицький отримав 17 листопада 2016 року. Сергій Петрович пропрацював у прокуратурі все життя. Із біографії відомо, що розпочав кар’єру Сергій Гулицький у прокуратурі Херсонської області ще в 1984 році. У 1997 р. влаштувався у Генеральній прокуратурі України, у 1998 році був призначений Броварським міжрайонним прокурором Київської області. Втім, вже через рік повернувся на попереднє місце роботи — в Головне слідче управління, де працював на посадах старшого прокурора, заступника начальника відділу. З 2005 р. обіймає посаду заступника начальника управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури. В органах прокуратури Сергій Петрович працював і в часи Віктора Януковича. У 2012 році його призначено начальником першого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури.

Проаналізувавши декларації Сергія Гулицького за 2014, 2015 та 2016 роки виявили, що його дохід за 3 роки склав – 1,2 млн грн. У той час його дружина, Алла Володимирівна Гулицька, не задекларувала жодної гривні доходу.

Втім, скромний дохід не став на заваді регулярної купівлі родиною Гулицьких нового майна. Так у 2013 році Сергій Петрович став власником квартири площею 115 кв. м. у столичній новобудові за адресою вул. Петра Запорожця, 26-А. Задекларована вартість житла – 1,1 млн грн, що станом на момент придбання у 2013 році дорівнювало майже 137 тис. доларів та по факту вартує 3-річному доходу родини прокурора.

У цьому ж будинку двома роками пізніше квартирою обзавелася і дружина прокурора. Алла Володимирівна, не маючи жодних доходів, придбала квартиру площею 66 кв. м. за 1,2 млн грн, що також дорівнює сумі, заробленої прокурором за 3 роки.

Окрім вище перерахованого майна, має прокурор квартиру в Скадовську. При цьому у декларації вказано, що володіє нею Сергій Петрович з 1997 року. Однак у декларації за 2014 рік дане житло чомусь відсутнє. Окрім цієї квартири, дружина прокурора декларує земельну ділянку у Глібівці, що на Київщині, власницею якої вона є з 2009 року. От тільки знову ж з’являється це майно у декларації лише в 2015 році.

Але нам вдалось з’ясувати, що Алла Володимирівна ще у 2013 році набула у власність нову квартиру у с. Проліски під Києвом, площею 77 кв. м.

У липні 2015 року дружина прокурора продала цю квартиру. І все б нічого, але цієї квартири ми не знайшли у декларації Сергія Гулицького за 2014 рік. А у декларації за 2015 рік немає жодного доходу від її продажу. Якщо за недекларування за 2014 не було кримінальної відповідальності, то те, що дохід від продажу квартири у 2015 році не вказано у декларації, є підставою для реєстрації кримінального провадження.

Син прокурора – Артем Сергійович Гулицький, 1991 року народження, теж нещодавно обзавівся житлом у Києві. У 2015 році йому подарували частину квартири площею 80 кв. м. за адресою просп. Петра Григоренка, 11-А. За рік до цього, у 2014 році, він отримав інший подарунок у вигляді земельної ділянки в Сумах.

Як нам вдалось з’ясувати, подарована квартира до цього належала його батьку. Вона була приватизована ним ще у 2006 році. Але у декларації прокурора за 2014 рік вона відсутня.

Серед задекларованих автомобілів у власності Сергія Гулицького - Acura MDX 2008 року, вказаною вартістю 208 тис. грн.

У 2017 році власником автомобіля стала і дружина Алла Гулицька, вона придбала Nissan Qashqai 2011 року випуску, який сьогодні коштує бл. 13 тис. доларів. Сподіваємося побачити це авто вже у новій декларації прокурора за 2017 рік.

Син прокурора, Артем Сергійович Гулицький, у 2015 році теж придбав автомобіль – BMW 520I 2001 року. Сьогодні таке авто коштує близько 23 тис. дол.

Серед заощаджень у самого прокурора задекларовано 240 тис. грн, а у його дружини, яка, нагадаємо, за останні 3 роки не заробила жодної гривні – 12 тис. доларів готівки, що більше 330 тис. грн.

Як бачимо, питань до прокурора більш, ніж достатньо. Перш за все, як при доволі низьких доходах йому та його дружині вдається регулярно купувати нове майно, вартість якого значно перевищує їх заощадження. А також чому частина майна була відсутня в декларації пана Сергія за 2014 рік. Доходи від продажу квартири у 2015 році не відображені у декларації за 2015 рік. Сподіваємося, що відповідні контролюючі органи з’ясують цю інформацію, а ми і надалі слідкуватимемо за кар’єрою досвідченого прокурора.

Розслідування «PROSUD»