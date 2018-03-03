Русские чудо-ракеты и чудо-лазеры: шантаж, запугивание и… блеф

Полное отсутствие достижений в экономике, науке и социальной политике рождает агрессивность политики и злость по отношению ко всему миру. Что Россия с успехом и демонстрирует с начала кризиса 2008 года. Выступление Президента является кульминацией этих процессов, хотя и выглядит достаточно анекдотично. Почему смешно? Об этом ниже.

Путин на ежегодном выступлении перед федеральным собранием 1 марта 2018 года рассказал о новой ракете с неограниченным радиусом действия. Это сообщение навеяло старый бородатый анекдот:

«Собрались звери в школе после летних каникул и давай хвастаться кто как лето провел и кто чего видел. Лисёнок отдыхал на морях, ежику родители велик купили, зайчонок воздушного змея смастерил, волчонок в пионерском лагере был. Поворачиваются к медвежонку (!) — ну, а у тебя что нового-интересного? Медвежонок затоптался на месте — а я…у, а меня… а мне… А я вам всем пиzды сейчас дам…»

Половину времени своего выступления, обращенного к депутатам, глава государства убеждал, не присутствующих в зале иностранцев в том, что он, если надо будет, сбросит на них ядерную бомбу и показал про это целое кино. Внутренние проблемы России отошли на второй план, главное, что мы готовы к войне. Мы ей живем, ей грезим, готовимся, и ничего нас больше не волнует, включая собственное благополучие. Что это? Настоящая паранойя и мания преследования, или банальное использование давно известного метода заболтать внутренние проблемы наличием внешней угрозы.

— Помните планшет Чубайса? Помните Йотафон, от которого, по словам Медведева, Эппл напрягся? Где это все?

— А как вам результаты проекта Сколково? Что-нибудь слышали, что они там за 10 лет произвели реально-стоящего?

— Помните ракету «Ангара» Где она? Проект свернут? Россия почему-то летает в космос на древних совковых консервных банках — «Протонах» и «Союзах». При этом подскажите, когда был последний удачный пуск «Протона»? Последние несколько лет они все чаще взрываются в воздухе, чем удачно доставляют спутники на орбиту.

— Сколько было разговоров про гражданский отечественный самолёт. На деле все ограничилось корявым «Суперджетом»(от которого отказалось большинство заказчиков) собранным полностью из импортных деталей.

— Помните несчастную падучую ракету подводного базирования «Булава», так и не полетела она похоже?

— А танк «Армата» — поступил на вооружение? Или застряв на параде на Красной площади он уже выполнил свою устрашающую миссию?

— Истребитель пятого поколения Т-50, он же Су-57 — и десять и двадцать лет назад о нем не умолкали газеты и всякие военные эксперды. И вот, наконец-то прошла всего пара десятков лет и два предсерийных опытных образца этого многострадального самолёта заметили в Сирии. При этом, это самое пятое поколение уже давно стоит на вооружении не только в США с 2005 (!!!), Карл, года (F-22 Raptor[5] и F-35 Lightning II[5]), но и в Китае уже выпускаются серийно истребители пятого поколения Сhenghu J-20. Все давно испытывают шестое поколение, а мы ещё никак не можем запустить в серию пятое.

— Броненосец Кузя (сорри авианосец Адмирал Кузнецов) под восторженный смех отдыхающих на европейских пляжах туристов, горделиво подымил черным дымом над средиземноморьем, благополучно утопив несколько своих собственных самолётов (потери упавших с палубы истребителей превысили их потери в бою в Сирии). Других, более современных военных кораблей, у нас нет.

— Россия до сих пор не может произвести ни телевизор, ни компьютер, ни стиральную машину, ни просто утюг. И даже так необходимый для ВПК отечественный жидкокристаллический дисплей, который производится сегодня в любом китайском сарае, мы до сих пор сделать не можем, хотя по программе импортозамещения на это потрачено уже несколько сот миллионов долларов.

— О создании отечественной операционной системы для компьютеров речь идёт уже тоже, наверное, лет 10. За это время сменилось несколько версий Windows, IOS, Android, Bada, однако так необходимая для IT-суверенитета страны, российская ОС так и не появилась. При чем, русских программистов уж точно нельзя обвинить в тупости, но организация работы и управление устроено так, что никаких конкретных результатов — даже хилой бета-версии, как не было, так и нет.

— Про недавно с помпой анонсированный российский кнопочный телефон для военных типа кирпич за 115 тыс. рублей, всем советую почитать отличный анализ Ю. Латыниной в Новой Газете. Армии США и многих других стран давно укомплектованы не телефонами, а смартфонами, специально созданными для нужд армии, но при этом, все они свободно продаются в простом магазине за 150 долларов.

— Российские СМИ регулярно сообщают нам про военных роботов, летающих дронов и прочие несуществующие отечественные вундервафли (wunderwaffe), однако в реале мы наблюдаем, что российская ЧВК, которая вооружена самым современным российским оружием, переправляется через Евфрат с АК-47 на перевес, вооружённая в действительности как белорусские партизаны времён ВОВ, и получает там жутких люлей от обычной американской части, действительно вооружённой высокоточным современным оружием и охраняющей нефтяную вышку курдов.

Это лишь самые первые примеры, всплывающие в памяти, российских фейк-ньюс, которые всегда сообщают нам о событиях в будущем времени. Если поковыряться в гугле можно найти огромное количество таких примеров.

Если в США анонсируют выпуск новой операционной системы или смартфона, то все это уже на следующий день можно купить в обычном магазине. Если анонсируется новый самолет, или автомобиль, но он сразу поступает на вооружение как серийный образец. В России много новостей про будущее, но оно, на практике, к сожалению не фига не наступает. В современном мире,если предмет нельзя купить в магазине, или увидеть просто на большом рынке, даже космический корабль, как нам демонстрирует Илон Маск, то скорей всего его нет в природе, а есть лишь фантазии, намерения и влажные мечты заказчиков о его создании.

К чему все это я тут рассказываю? Да к тому, что я не верю ни в какие ракеты — реально-летающие с ядерными двигателями. Да,скорей всего, на эту затею, как и на все вышеперечисленное, потрачены огромные деньги, половина денег, как обычно украдена, на вторую половину построена картонная модель и снято, показанное сегодня депутатам кинцо. НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО, ЧТО ГОСУДАРСТВО, ПРОВАЛИВШЕЕ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВОИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРОЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОИЗВЕСТИ ДАЖЕ УТЮГ, ВДРУГ ВОЗЬМЁТ И СОЗДАСТ ПРОРЫВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ,ВОПЛОТИТ ЕЕ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Такого просто не бывает и быть не может по всем законам жизни!

И никто в эту туфту не поверит никогда. Это как племя пигмеев, которое завтра объявит о создании подводной лодки. Собственно, так и заявил на пресс-конференции один НАТОвский генерал, на вопрос журналиста — обеспокоен ли он тем, что русские приближаются к Атлантике. «Не обеспокоен» — сухо ответил генерал и едва заметно улыбнулся. Военный человек,обладающий достоверной разведывательной информацией, не стал распыляться и унижать своих «заокеанских партнёров» тем,что он не верит в возможность этих ржавых корыт реально угрожать США.

Власть в России уяснила не только уроки дворовой питерской шпаны про то, что как сказал наш Президент, бить всегда надо первым. Она также неплохо познала более взрослые бандитские принципы из 90-ых:

— понты дороже денег;

— не важно кем быть — важно кем слыть;

— самое главное на стрелке — рисовка;

— побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто отмороженнее;

— и.т.д.

Для этого пропагандой активно используются приёмы карго-культа, убеждения мировой общественности в несуществующих фактах, путём постоянного их повторения, попытки мантрового гипноза, использование метода окна овертона и прочие доморощенные давно избитые приёмы психологии. И в результате мы можем наблюдать, что, не без помощи лево-либеральных западных СМИ и одурманенной ими внушаемой левой общественности, на полном серьёзе обсуждается возможность вмешательства коварных русских хакеров в американские выборы. Не попытка вмешательства — что было бы,наверное, правдой, а именно вмешательства! Поднимается истерия, Маша Захарова и прочие наши внешнеполитические деятели сладостно улыбаются — результат достигнут — они начинают нас демонизировать и бояться.

Со времён поколачивания Никитой Хрущевым тапком по трибуне ООН, в методах российской внешней политики ничего не изменилось. Грубый шантаж и запугивание. Единственное отличие в том, что при Никите наших ракет хоть и было мало,но они были реальностью и летали, а сейчас мы используем чистой воды блеф…

Автор: Платон Лебовский; Gaidar